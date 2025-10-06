SALVADOR

Ônibus bate em poste na Avenida Paralela após motorista cochilar no volante

Ocorrência causa grande engarrafamento no local na manhã desta segunda-feira (6)

Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 07:55

Ônibus bateu em poste após motorista perder o controle Crédito: Reprodução

Um ônibus do serviço regular de Salvador se envolveu em um acidente na Avenida Paralela, na madrugada desta segunda-feira (6). De acordo com informações da Transalvador, às 3h30, o veículo se chocou com um poste após o motorista perder o controle. A ocorrência interditou a avenida, nas imediações do Bahia Café Hall.

O caso, segundo informações iniciais, teria sido registrado após o motorista, que tinha acabado de deixar uma garagem de ônibus da região, cochilar no volante e perder o controle do veículo. Como o ônibus tinha acabado de deixar a garagem, não havia passageiros no veículo, o que evitou um risco de mortos e feridos no caso.

A Transalvador confirmou que não houve vítimas, mas o acidente causou problemas na energia da região e no trânsito. Por conta da interrupção na via, um engarrafamento quilométrico foi causado na via e os motoristas precisam de paciência para passar pelo local.