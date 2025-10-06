Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ônibus bate em poste na Avenida Paralela após motorista cochilar no volante

Ocorrência causa grande engarrafamento no local na manhã desta segunda-feira (6)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 07:55

Ônibus bateu em poste após motorista perder o controle
Ônibus bateu em poste após motorista perder o controle Crédito: Reprodução

Um ônibus do serviço regular de Salvador se envolveu em um acidente na Avenida Paralela, na madrugada desta segunda-feira (6). De acordo com informações da Transalvador, às 3h30, o veículo se chocou com um poste após o motorista perder o controle. A ocorrência interditou a avenida, nas imediações do Bahia Café Hall.

O caso, segundo informações iniciais, teria sido registrado após o motorista, que tinha acabado de deixar uma garagem de ônibus da região, cochilar no volante e perder o controle do veículo. Como o ônibus tinha acabado de deixar a garagem, não havia passageiros no veículo, o que evitou um risco de mortos e feridos no caso.

Ônibus bateu em poste na Avenida Paralela

Ônibus bateu em poste após motorista perder o controle por Reprodução
Ônibus bateu em poste após motorista perder o controle por Reprodução
Ônibus bateu em poste após motorista perder o controle por Reprodução
Ônibus bateu em poste após motorista perder o controle por Reprodução
1 de 4
Ônibus bateu em poste após motorista perder o controle por Reprodução

A Transalvador confirmou que não houve vítimas, mas o acidente causou problemas na energia da região e no trânsito. Por conta da interrupção na via, um engarrafamento quilométrico foi causado na via e os motoristas precisam de paciência para passar pelo local.

A Coelba foi procurada pela reportagem para informar sobre a falta de energia provocada pelo acidente. O espaço segue aberto para posicionamento.

Leia mais

Imagem - Acidente em Pirajá deixa dois mortos

Acidente em Pirajá deixa dois mortos

Imagem - Homem é morto a tiros em Massaranduba

Homem é morto a tiros em Massaranduba

Imagem - Cantor baiano é alvo de racismo em academia de Salvador: 'cabelo duro'; veja vídeo

Cantor baiano é alvo de racismo em academia de Salvador: 'cabelo duro'; veja vídeo

Mais recentes

Imagem - Acidente em Pirajá deixa dois mortos

Acidente em Pirajá deixa dois mortos
Imagem - Homem é morto a tiros em Massaranduba

Homem é morto a tiros em Massaranduba
Imagem - Pipoca de manjubinha, brownie de Ilhéus e farofa do Recôncavo: o sabor da Bahia no coração do Rio de Janeiro

Pipoca de manjubinha, brownie de Ilhéus e farofa do Recôncavo: o sabor da Bahia no coração do Rio de Janeiro

MAIS LIDAS

Imagem - Tradicional do varejo é multada em mais de R$ 1 milhão por cobranças indevidas
01

Tradicional do varejo é multada em mais de R$ 1 milhão por cobranças indevidas

Imagem - Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador
02

Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas e salários de até R$ 5,3 mil
03

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas e salários de até R$ 5,3 mil

Imagem - Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico
04

Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico