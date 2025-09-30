COLUNA BRUNO WENDEL

De gestos a marcas: saiba quais os símbolos que podem matar na Bahia

Tudo isso vem sendo interpretado como saudação ou indicativo de pertencimento às facções

Bruno Wendel

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15:55

Sinais são associados ao CV e ao BDM Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial através do Adobe Firefly

A violência na Bahia está numa condição tão absurda que as organizações criminosas se apropriaram de sinais e marcas mundialmente conhecidas, levando às pessoas ao pânico. Não à toa, uma pose descontraída numa foto, uma camisa do clube do coração ou estampada com o seu personagem favorito da Disney, e até mesmo um corte de cabelo ou uma sobrancelha mais estilosa podem levar à morte. O caso mais recente aconteceu na Pituba, quando um comerciante foi advertido por usar uma camisa com a logomarca da Adidas, associada ao Bonde do Maluco (BDM).

Quais gestos são perigosos?

Quando alguém ergue os dois dedos, acreditando que está fazendo o símbolo de “paz e amor”, lema dos hippies, a depender de onde estiver, o gesto pode ser encarado como o sinal de “2”, condição de pertencimento ao Comando Vermelho (CV). A facção é a segunda maior organização criminosa do país, que, desde 2020, acirra a guerra do tráfico do estado.

Já quem faz pose levantando os três dedos, como os roqueiros de costume, pode ser associado ao Bonde do Maluco (BDM), arquirrival do CV.

Quais cortes de cabelo são proibidos?

Na hora de cortar o cabelo e alinhar a sobrancelha, muita gente desistiu de fazer dois ou três riscos. Até outro dia, isso não era problema. Agora, no mundo do crime, quem adere à moda está se autodeclarando integrante do CV ou do BDM.

Quais as marcas que oferecem risco?

Devido à sua icônica logomarca, a Adidas foi associada ao BDM. Isso se deve pelos três riscos que formam o mundialmente conhecido símbolo da empresa.

Apesar de a versão de 1928 do rato mais famoso do mundo ter entrado em domínio público em janeiro do passado, o Mickey Mouse já tinha sido “apropriado” pela facção A Tropa.

Nem camisa de seleção de futebol escapa das facções

Sair com a camisa de um time ou de uma seleção também pode custar a vida. Isso porque os uniformes da Argentina, Israel, França, Colômbia, Jamaica e Portugal têm sido usados em “bondes” (ataques) por homens armados do BDM, enquanto a camisa do Flamengo tem sido vestida por traficantes do CV.

Vários outros símbolos foram apropriados pelas facções