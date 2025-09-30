De gestos a marcas: saiba quais os símbolos que podem matar na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15:55
A violência na Bahia está numa condição tão absurda que as organizações criminosas se apropriaram de sinais e marcas mundialmente conhecidas, levando às pessoas ao pânico. Não à toa, uma pose descontraída numa foto, uma camisa do clube do coração ou estampada com o seu personagem favorito da Disney, e até mesmo um corte de cabelo ou uma sobrancelha mais estilosa podem levar à morte. O caso mais recente aconteceu na Pituba, quando um comerciante foi advertido por usar uma camisa com a logomarca da Adidas, associada ao Bonde do Maluco (BDM).
Quando alguém ergue os dois dedos, acreditando que está fazendo o símbolo de “paz e amor”, lema dos hippies, a depender de onde estiver, o gesto pode ser encarado como o sinal de “2”, condição de pertencimento ao Comando Vermelho (CV). A facção é a segunda maior organização criminosa do país, que, desde 2020, acirra a guerra do tráfico do estado.
Já quem faz pose levantando os três dedos, como os roqueiros de costume, pode ser associado ao Bonde do Maluco (BDM), arquirrival do CV.
Na hora de cortar o cabelo e alinhar a sobrancelha, muita gente desistiu de fazer dois ou três riscos. Até outro dia, isso não era problema. Agora, no mundo do crime, quem adere à moda está se autodeclarando integrante do CV ou do BDM.
Saiba quais os símbolos que podem matar na Bahia
Devido à sua icônica logomarca, a Adidas foi associada ao BDM. Isso se deve pelos três riscos que formam o mundialmente conhecido símbolo da empresa.
Apesar de a versão de 1928 do rato mais famoso do mundo ter entrado em domínio público em janeiro do passado, o Mickey Mouse já tinha sido “apropriado” pela facção A Tropa.
Sair com a camisa de um time ou de uma seleção também pode custar a vida. Isso porque os uniformes da Argentina, Israel, França, Colômbia, Jamaica e Portugal têm sido usados em “bondes” (ataques) por homens armados do BDM, enquanto a camisa do Flamengo tem sido vestida por traficantes do CV.
Apesar de o protagonismo da guerra estar hoje entre o CV e o BDM, outras facções têm suas simbologias. A Katiara, por exemplo, faz o uso do pentagrama em tatuagens para membros. No caso de membros do CV, é comum ver escorpiões tatuados.