‘É pra fechar tudo’: quem está por trás do ‘toque de recolher’ em São Marcos?

Ordem partiu após morte de jovem trabalhador durante ação policial

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 14:01

Caíque morreu durante operação da PM em São Marcos
Caíque morreu durante operação da PM em São Marcos Crédito: Reprodução

O aviso chegou via mensagens de texto e reforçado por um grupo de rapazes armados: ‘É pra fechar tudo’. Em seguida, no início da tarde, todas as lojas encerraram o funcionamento na rua principal e adjacências.  A ordem para o “toque de recolher” em São Marcos veio de uma das organizações criminosas que atua no bairro, o Bonde do Maluco (BDM).  

Desde a morte do jovem Caíque dos Santos Reis, de 16 anos, o bairro vive momentos de tensão. O jovem foi baleado no último domingo (28), na Rua São Domingos, onde morava. A região é controlada pelo BDM, principal rival do Comando Vermelho (CV), que atua no Coroado.  

Caíque era estudante, barbeiro e começaria a trabalhar como ajudante de confeito. No entanto, no domingo, segundo moradores, policiais militares chegaram em busca de criminoso e acabaram matando o rapaz.  

Os estabelecimentos fecharam as portas pouco depois das 15h, instante antes da ordem do tráfico. “Foi pânico. Todo mundo correndo, os comerciantes fechando tudo, as pessoas desesperadas nas ruas, com medo de algo pior. Foi terrível”, conta um morador.  

Com o comércio deserto, manifestantes ocuparam a Rua Direta de São Marcos e iniciaram um protesto, por volta das 19h. O trânsito ficou congestionado. A situação foi contornada momentos depois da chegada da polícia.  

BDM determina "troque de recolher" em São Marcos

Caíque morreu durante operação da PM em São Marcos por Reprodução
PM alega que as vítimas foram encontradas com armas e drogas por Divulgação/Polícia Militar
PM alega que as vítimas foram encontradas com armas e drogas por Divulgação/Polícia Militar
Moradores acompanharam o momento em que as vítimas são colocadas na viatura por Reprodução/Redes sociais
Moradores acompanharam o momento em que as vítimas são colocadas na viatura por Reprodução/Redes sociais
Moradores prostestaram por Reprodução/Redes sociais
1 de 36
Caíque morreu durante operação da PM em São Marcos por Reprodução

