COLUNA BRUNO WENDEL

Advogado nega ser autor de falso alvará que soltaria liderança do BDM; veja detalhes

Fraude foi descoberta pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa

Bruno Wendel

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 13:00

Averaldinho, líder do tráfico no Calabar e Alto das Pombas Crédito: Divulgação

Investigador sob a acusação de falsificar um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça (STF), o advogado Antonio Jorge Santos Júnior negou que fosse o autor da farsa. Por telefone, disse que o responsável pelo documento é um advogado anterior a ele. A fraude tinha como propósito dar a liberdade ao traficante Averaldo Ferreira da Silva Filho, o 'Averaldinho', que cumpre pena no Conjunto Penal de Serrinha, unidade de segurança máxima. O faccionado é liderança do Bonde do Maluco (BDM) no Calabar e Alto das Pombas. >

A fraude foi descoberta pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador. Em nota enviada, o acusado disse que esteve no último dia 01 no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), onde funciona a Delegacia dos Crimes Econômicos e contra a Administração Pública (Dececap), unidade que apura o caso, e protocolou documentação “relevante para a elucidação dos fatos”:>

Cópias de e-mails trocados com o gabinete do ministro Og Fernandes; representação protocolada no Tribunal de Ética da OAB/DF contra o advogado Eduardo Araújo Lustosa, pois, segundo ele, "passou a decisão para parentes do sr. Averaldo Ferreira, informando que teria conseguido a revogação de sua prisão e cobrando valores pelo serviço prestado".>

Já a OAB/BA informou que o Tribunal de Ética não recebeu ofício da Vara sobre o caso. >

Advogado investigado por uso de alvará falso para soltar Averaldinho 1 de 47

Leia a nota do advogado Antonio Jorge na íntegra: >

Nota à Imprensa >

Salvador, 1º de agosto de 2025>

O advogado Antonio Jorge Santos Júnior, inscrito na OAB/BA sob o nº 37082, informa que esteve, na manhã desta data, na sede do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), em Salvador, com o objetivo de se colocar à disposição para prestar depoimento no âmbito de investigação em curso.>

Na ocasião, foi protocolada documentação relevante para a elucidação dos fatos, incluindo:>

– Cópias de e-mails trocados com o gabinete do Ministro Og Fernandes, solicitando esclarecimentos quanto à autenticidade de uma suposta decisão atribuída a ele (emails do mês de maio do corrente ano);>

– Representação protocolada no Tribunal de Ética da OAB/DF contra o advogado Eduardo Araújo Lustosa, visto que o mesmo foi quem passou a decisão para parentes do sr. Averaldo Ferreira, informando que teria conseguido a revogação de sua prisão e cobrando valores pelo serviço prestado;>

– Petição anteriormente apresentada nos autos requerendo a certificação da autenticidade da referida decisão judicial antes de qualquer eventual cumprimento.>

O advogado reitera sua confiança nas instituições e sua plena disposição para colaborar com as autoridades no esclarecimento dos fatos.>

Antonio Jorge Santos Júnior>