COLUNA BRUNO WENDEL

Advogado é investigado por usar falso alvará do STJ para soltar liderança do BDM

Traficante cumpre pena em Serrinha, unidade de segurança máxima

Se não fosse o excesso de zelo da Justiça, Averaldo Ferreira da Silva Filho, o 'Averaldinho ', uma das lideranças do Bonde do Maluco (BDM) já estaria solto. Isso porque o advogado dele, Antonio Jorge Santos Júnior, é acusado de juntar em um processo um documento falso do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que concedia a liberdade ao faccionado. >

No entanto, a fraude foi descoberta pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa (VOCRIM) de Salvador no último dia 23 e agora o advogado é investigado pelo crime na Delegacia dos Crimes Econômicos e contra a Administração Pública (Dececap) da Polícia Civil.>

Mesmo com todas as características de um documento verdadeiro, inclusive com o nome do ministro relator, neste caso seria Og Fernandes, a Vara checou a autenticidade do habeas corpus, negado pela instância superior. Averaldinho cumpre pena no Conjunto Penal de Serrinha, unidade de segurança máxima. >