CONTINUAVA COMANDANDO ESQUEMA

Averaldinho: líder do tráfico no Calabar e Alto das Pombas é transferido para Serrinha

Ele estava no Conjunto Penal Masculino de Salvador

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 09:52

Averaldinho, líder do tráfico no Calabar e Alto das Pombas Crédito: Divulgação

Apontado como líder de organização criminosa no Calabar e Alto das Pombas, Averaldo Ferreira da Silva Filho, mais conhecido como Averaldinho, foi transferido para o presídio de segurança máxima de Serrinha, nesta quarta-feira (28). Ele estava no Conjunto Penal Masculino de Salvador.

Averaldinho está preso desde fevereiro do ano passado, quando foi deflagrada a Operação Garrote. Ele foi preso temporariamente, mas teve a prisão convertida em preventiva, no mês seguinte. Na época, ele e mais 22 integrantes, que também tiveram as preventivas decretadas, foram denunciados pelo Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), por crimes de associação criminosa e tráfico de drogas.

As investigações apontam que, mesmo encarcerado no Conjunto Penal, o homem conseguia dar ordens para que o tráfico continuasse acontecendo nas regiões sob o seu comando. Ainda conforme apurado, o grupo comandado por internos do sistema penitenciário da Bahia atuou em crimes contra o patrimônio praticados na orla de Salvador, tendo como vítimas turistas ou moradores de bairros nobres. Eles se valiam de comparsas em liberdade para a prática dos delitos.

A operação de transferência de Averaldinho foi realizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), com apoio do Grupo de Atuação Especial de Execução Penal do MP (Gaep) e da Secretaria de Administração e Ressocialização do Estado (Seap), através do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop).

Transferência de Averaldinho foi realizada nesta quarta-feira Crédito: Divulgação/MP-BA