“Generais gordos”: secretário de Trump critica diversidade nas Forças Armadas

Pete Hegseth defende demissões, anuncia padrão físico masculino único e promete mudanças na estrutura do Pentágono com apoio de Trump

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15:44

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Reprodução

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta terça-feira (30) que iniciativas de diversidade levaram a “décadas de decadência” nas Forças Armadas. A declaração foi feita em discurso na Base do Corpo de Fuzileiros Navais de Quantico, na Virgínia, diante de cerca de 800 líderes de alta patente.

Com apoio do presidente Donald Trump, Hegseth criticou a postura das tropas e disse que oficiais contrários à nova agenda deveriam renunciar. “Se você não gosta do que estou dizendo, pode sair da sala. É claro, lá se vai sua patente, lá se vai seu futuro”, declarou Trump.

Discurso

No encontro, Hegseth afirmou que “líderes políticos tolos e imprudentes definiram o rumo errado” e que o Departamento de Defesa havia se transformado em um “Departamento Woke”. Ele disse que pretende alterar a forma como denúncias de discriminação e acusações de irregularidades são investigadas, apontando que os altos escalões “pisam em ovos” diante do sistema atual.

Mudanças recentes

O secretário de Defesa defendeu as demissões de oficiais de alto escalão promovidas desde o início da gestão Trump, incluindo a saída do ex-chefe das Forças Armadas, Charles Q. Brown, e da almirante Linda Fagan, primeira mulher a comandar uma das seis forças militares dos EUA. Segundo ele, ambos faziam parte de uma “cultura falida”.

Padrões físicos

Hegseth também anunciou alterações nos testes de aptidão física, que passarão a seguir apenas os padrões masculinos. Ele declarou que a aparência dos militares precisa ser revista. “É completamente inaceitável ver generais e almirantes gordos nos corredores do Pentágono. A era da aparência pouco profissional acabou. Chega de barbas”, disse.

Reestruturação

O Pentágono passa por mudanças desde que Trump assumiu o cargo, há oito meses. Entre as medidas estão demissões em diferentes setores, proibição de livros em bibliotecas acadêmicas e a assinatura de uma ordem executiva que renomeou o Departamento de Defesa como Departamento de Guerra, denominação usada até o período após a Segunda Guerra Mundial.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

Por Flavia Azevedo com agências

