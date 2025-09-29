Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mãe de Miguel transforma dor em estudo e mira carreira na Justiça

Após a perda do filho, Mirtes Santana decidiu estudar direito, está prestes a se formar e quer atuar na promotoria

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 05:00

Mirtes Santana, a mãe de Miguel
Mirtes Santana, a mãe de Miguel Crédito: Reprodução

Mirtes Santana, mãe de Miguel que morreu aos cinco anos em 2020 ao cair do nono andar de um prédio de luxo no Recife, foi a convidada do Fantástico para o quadro Negritudes neste domingo (28).

Na conversa, ela falou sobre a lentidão da Justiça, como transformou a dor em aprendizado e os planos de atuar na promotoria.

Na época da tragédia que comoveu o país, Mirtes trabalhava há quase quatro anos como empregada doméstica do casal Sari e Sergio Corte Real. Enquanto passeava com o cachorro a pedido da patroa, deixou Miguel sob seus cuidados. Ao voltar, encontrou o filho já sem vida.

Sari Corte Real foi autuada por homicídio culposo e liberada mediante fiança. Em 2022, foi condenada a oito anos e meio de prisão. A defesa recorreu e, em 2023, a pena foi reduzida para sete anos, decisão que não teve unanimidade. Atualmente, Sari aguarda em liberdade a definição da sentença.

Para Mirtes, a demora da Justiça ainda "dói e machuca". Ela afirmou que precisa que o caso do filho seja concluído para sentir que cumpriu sua missão de mãe e honrar a memória de Miguel.

A dor se transformou em força para estudar. Mirtes ingressou em direito e desenvolveu um Trabalho de Conclusão de Curso que recebeu nota 10, abordando o trabalho análogo à escravidão entre trabalhadoras domésticas no Brasil.

Atualmente, ela atua como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa de Pernambuco, aplicando o que aprendeu na faculdade. Com a formatura próxima, Mirtes planeja ser aprovada no exame da Ordem dos Advogados do Brasil e, futuramente, trabalhar na promotoria.

Siga no Instagram @flaviaazevedoalmeida

Leia mais

Imagem - Sintomas comuns da gravidez podem transformar o volante em armadilha

Sintomas comuns da gravidez podem transformar o volante em armadilha

Imagem - Brasil pede desculpas por mortes de 96 bebês em Cabo Frio

Brasil pede desculpas por mortes de 96 bebês em Cabo Frio

Imagem - Duas execuções em 24 horas renovam debates sobre pena de morte nos EUA

Duas execuções em 24 horas renovam debates sobre pena de morte nos EUA

Mais recentes

Imagem - Bahia: a moda e o risco de morte, o irmão do traficante e o líder de núcleo criminoso

Bahia: a moda e o risco de morte, o irmão do traficante e o líder de núcleo criminoso
Imagem - Paz desarmada e desarmante

Paz desarmada e desarmante
Imagem - Brasileiros voltam a lotar filmes nacionais e participação no mercado  cresce oito vezes em dois anos

Brasileiros voltam a lotar filmes nacionais e participação no mercado  cresce oito vezes em dois anos

MAIS LIDAS

Imagem - Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel
01

Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel

Imagem - Longe das novelas desde 2019, ex-Globo revela por que se afastou da TV: 'Período muito triste'
02

Longe das novelas desde 2019, ex-Globo revela por que se afastou da TV: 'Período muito triste'

Imagem - A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito
03

A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito

Imagem - Semana de sorte: veja os números que podem transformar sua vida entre 28 de setembro e 4 de outubro
04

Semana de sorte: veja os números que podem transformar sua vida entre 28 de setembro e 4 de outubro