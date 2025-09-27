PENA CAPITAL

Duas execuções em 24 horas renovam debates sobre pena de morte nos EUA

Enquanto o Texas aplicou injeção letal em um caso brutal de assassinato de bebê, o Alabama recorreu novamente ao polêmico método de asfixia com nitrogênio, classificado pela ONU como cruel e desumano

Flavia Azevedo

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 11:00

Pena de morte volta a ser discutida nos EUA Crédito: Imagem: Pexels

Os Estados Unidos realizaram nesta quinta-feira (25) duas execuções, elevando para 33 o total em 2025. Os casos, ocorridos no Alabama e no Texas, reacenderam o debate sobre a pena de morte e a adoção de métodos questionados por organismos internacionais.

No Alabama, Geoffrey Todd West, de 50 anos, condenado pelo assassinato de Margaret Parrish Berry em 1997 durante um assalto a um posto de gasolina, foi executado por hipóxia induzida com nitrogênio. Esta foi mais uma aplicação do método polêmico, já usado anteriormente no estado, e que especialistas da ONU classificam como potencialmente “cruel e desumano”.

Na execução de West, testemunhas relataram movimentos involuntários e dificuldades respiratórias nos primeiros minutos, em linha com críticas feitas após o uso do mesmo protocolo em 2024, quando Kenneth Smith permaneceu consciente por minutos antes de morrer. Apesar disso, o estado mantém o método como alternativa à injeção letal. O caso teve ainda um componente inusitado: o filho da vítima, Will Berry, havia pedido clemência para o condenado, mas o apelo foi rejeitado.

No Texas, em Huntsville, foi executado Blaine Milam, de 35 anos, condenado pela morte da enteada de 13 meses, Amora Carson, em 2008. O crime, descrito como um “exorcismo” pelo réu e sua então companheira, envolveu tortura prolongada, com múltiplas fraturas, mordidas e estrangulamento da criança. O caso ficou conhecido como um dos mais chocantes da história recente do estado e chegou a ser retratado na série documental On Death Row, do cineasta Werner Herzog.

A defesa de Milam tentou impedir a execução até os últimos momentos, alegando deficiência intelectual e contestando provas utilizadas no julgamento, como marcas de mordida. Todos os recursos, porém, foram rejeitados pela Justiça texana.

Com a frequência de execuções em estados como Texas, Flórida e Alabama, aumenta a pressão de entidades de direitos humanos contra a pena capital, ainda em vigor em grande parte do país. Críticos alertam para métodos que podem causar sofrimento desnecessário, para a falta de transparência nos protocolos e para as dificuldades de revisão judicial em casos de vulnerabilidade dos réus.