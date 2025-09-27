Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Duas execuções em 24 horas renovam debates sobre pena de morte nos EUA

Enquanto o Texas aplicou injeção letal em um caso brutal de assassinato de bebê, o Alabama recorreu novamente ao polêmico método de asfixia com nitrogênio, classificado pela ONU como cruel e desumano

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 11:00

Corpo leva 30 anos para se decompor por completo
Pena de morte volta a ser discutida nos EUA Crédito: Imagem: Pexels

Os Estados Unidos realizaram nesta quinta-feira (25) duas execuções, elevando para 33 o total em 2025. Os casos, ocorridos no Alabama e no Texas, reacenderam o debate sobre a pena de morte e a adoção de métodos questionados por organismos internacionais.

No Alabama, Geoffrey Todd West, de 50 anos, condenado pelo assassinato de Margaret Parrish Berry em 1997 durante um assalto a um posto de gasolina, foi executado por hipóxia induzida com nitrogênio. Esta foi mais uma aplicação do método polêmico, já usado anteriormente no estado, e que especialistas da ONU classificam como potencialmente “cruel e desumano”.

Na execução de West, testemunhas relataram movimentos involuntários e dificuldades respiratórias nos primeiros minutos, em linha com críticas feitas após o uso do mesmo protocolo em 2024, quando Kenneth Smith permaneceu consciente por minutos antes de morrer. Apesar disso, o estado mantém o método como alternativa à injeção letal. O caso teve ainda um componente inusitado: o filho da vítima, Will Berry, havia pedido clemência para o condenado, mas o apelo foi rejeitado.

No Texas, em Huntsville, foi executado Blaine Milam, de 35 anos, condenado pela morte da enteada de 13 meses, Amora Carson, em 2008. O crime, descrito como um “exorcismo” pelo réu e sua então companheira, envolveu tortura prolongada, com múltiplas fraturas, mordidas e estrangulamento da criança. O caso ficou conhecido como um dos mais chocantes da história recente do estado e chegou a ser retratado na série documental On Death Row, do cineasta Werner Herzog.

A defesa de Milam tentou impedir a execução até os últimos momentos, alegando deficiência intelectual e contestando provas utilizadas no julgamento, como marcas de mordida. Todos os recursos, porém, foram rejeitados pela Justiça texana.

Com a frequência de execuções em estados como Texas, Flórida e Alabama, aumenta a pressão de entidades de direitos humanos contra a pena capital, ainda em vigor em grande parte do país. Críticos alertam para métodos que podem causar sofrimento desnecessário, para a falta de transparência nos protocolos e para as dificuldades de revisão judicial em casos de vulnerabilidade dos réus.

Por Flavia Azevedo com agências

Leia mais

Imagem - Relatório-bomba: Instagram falha em proteger adolescentes e expõe jovens a conteúdos perigosos

Relatório-bomba: Instagram falha em proteger adolescentes e expõe jovens a conteúdos perigosos

Imagem - Sugestão de pauta para a reunião do secretário Bruno Monteiro com Wagner Moura

Sugestão de pauta para a reunião do secretário Bruno Monteiro com Wagner Moura

Imagem - Visto americano fica mais complicado

Visto americano fica mais complicado

Mais recentes

Imagem - Baiano de Feira de Santana cria sorveteria em São Paulo e atrai até 8 mil pessoas por mês

Baiano de Feira de Santana cria sorveteria em São Paulo e atrai até 8 mil pessoas por mês
Imagem - Chico Buarque dobra aposta no Prêmio Jabuti e surpreende com presença dupla na disputa

Chico Buarque dobra aposta no Prêmio Jabuti e surpreende com presença dupla na disputa
Imagem - Relatório-bomba: Instagram falha em proteger adolescentes e expõe jovens a conteúdos perigosos

Relatório-bomba: Instagram falha em proteger adolescentes e expõe jovens a conteúdos perigosos

MAIS LIDAS

Imagem - Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’
01

Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’

Imagem - Gretchen surpreende ao surgir com novo visual após alopecia: 'Me sinto poderosa'
02

Gretchen surpreende ao surgir com novo visual após alopecia: 'Me sinto poderosa'

Imagem - Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão
03

Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão

Imagem - Vingança: Raul Gazolla revela plano para matar Guilherme de Pádua
04

Vingança: Raul Gazolla revela plano para matar Guilherme de Pádua