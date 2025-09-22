VIAGEM

Visto americano fica mais complicado

Novas regras retiram retiram privilégio de adolescentes e idosos

Flavia Azevedo

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 06:00

Passaporte brasileiro Crédito: Polícia Federal/ Divulgação

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que as novas regras sobre as entrevistas presenciais para a obtenção de visto americano para não imigrantes passarão a valer em 1° de outubro. A partir dessa data, as insenções de entrevistas baseadas em idade serão canceladas.

Em julho, o país já havia anunciado que adolescentes menores de 14 anos e idosos acima de 79 passariam a ter a obrigação de conversar pessoalmente com um agente para obter o documento que permite a entrada em território norte-americano.

As atualizações das regras deveriam começar em setembro, mas foram adiadas para o início do próximo mês. Elas vão atingir todas as pessoas de países que precisam de visto para entrar nos Estados Unidos a turismo - o que inclui os brasileiros.

A partir de 1º de outubro de 2025, o Departamento de Estado atualizará as categorias de requerentes que podem ser elegíveis para a dispensa da entrevista para visto de não imigrante", informou o Departamento de Estado em seu site, na última quinta (18).

“Os requerentes de visto de não imigrante, incluindo requerentes com menos de 14 anos e mais de 79 anos, geralmente precisarão de entrevista presencial com um agente consular”, acrescentou o órgão, que listou algumas exceções e critérios para a desobrigação da entrevista que, em muitos casos, significa viagens para outros estados.

De acordo com o Departamento de Estado, apenas alguns grupos muito específicos podem permanecer elegíveis (mas não garantidos) para a dispensa de entrevistas presenciais, com a mudança de política. Pode conseguir a dispensa da entrevista quem vai renovar um visto que expirou há, no máximo, 12 meses e tinha 18 anos ou mais quando o visto anterior foi emitido. Mas essa condição deve se associar a outras, conforme quadro ao lado. Por fim, é bom saber que, mesmo cumprindo todas as condições, o requerente ainda poderá ser convidado para uma conversa frente a frente.

Condições para isenção de entrevista:

Para consultar parceiros comerciais, participar de convenção ou conferência científica, educacional, profissional ou empresarial, liquidar um patrimônio ou negociar um contrato

Para turismo, férias, visita a amigos ou parentes, tratamento médico, participação em eventos sociais promovidos por organizações fraternais, sociais ou de serviço, participação de amadores em eventos ou competições musicais, esportivas ou similares, sem remuneração pela participação, matrícula em curso de curta duração, sem fins lucrativos, que não seja para obtenção de créditos para um diploma

Além dos critérios acima, o Departamento do Estado americano pede que os candidatos atendam aos seguintes critérios:

- Aplicar no país de nacionalidade ou residência habitual (exceto requerentes de visto diplomático e certos vistos oficiais)

- Nunca tiveram um visto recusado (a menos que tal recusa tenha sido superada ou dispensada)

- Não tenham inelegibilidade aparente ou potencial

Mesmo assim, é possível que os requerentes sejam convocados para uma conversa.