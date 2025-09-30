Curso da UFRB em Cachoeira recebe, pela terceira vez consecutiva, avaliação máxima do MEC

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Flavia Azevedo
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:41
O curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), sediado no campus de Cachoeira, alcançou nota máxima (conceito 5) na avaliação do Ministério da Educação (MEC), divulgada ontem (30). É a terceira vez consecutiva que a graduação conquista o patamar mais alto de excelência.
Segundo o parecer da comissão avaliadora, a visita foi marcada pela boa receptividade e pela organização da equipe institucional. O relatório ressalta três pontos principais:
Organização didático-pedagógica: estrutura consistente e articulada com o perfil do egresso e os objetivos da UFRB.
Corpo docente: quadro de 17 professores, todos doutores em regime de dedicação exclusiva, com forte produção científica e artística, experiência consolidada no ensino e na prática profissional e notório engajamento junto aos estudantes.
Infraestrutura: condições adequadas às demandas da área, com acesso a equipamentos, softwares específicos e espaços físicos amplos e bem cuidados para aulas, trabalhos docentes e convivência.
O curso foi reconhecido pelo MEC em 2015, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União, e desde então mantém desempenho de destaque nas avaliações nacionais. O conceito 5 é o mais alto concedido pelo MEC e indica ainda qualidade de excelência em critérios como organização curricular, formação acadêmica, estrutura e resultados.
Com esse resultado, o bacharelado em Cinema e Audiovisual da UFRB reafirma sua posição como referência acadêmica e cultural no Recôncavo baiano e no cenário da formação em audiovisual no Brasil.
