NOTA MÁXIMA

Curso da UFRB em Cachoeira recebe, pela terceira vez consecutiva, avaliação máxima do MEC

Comissão destacou corpo docente formado integralmente por doutores, infraestrutura adequada e engajamento de professores e alunos

Flavia Azevedo

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:41

Curso fica em Cachoeira Crédito: Marina Sila/Arquivo CORREIO

O curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), sediado no campus de Cachoeira, alcançou nota máxima (conceito 5) na avaliação do Ministério da Educação (MEC), divulgada ontem (30). É a terceira vez consecutiva que a graduação conquista o patamar mais alto de excelência.

Segundo o parecer da comissão avaliadora, a visita foi marcada pela boa receptividade e pela organização da equipe institucional. O relatório ressalta três pontos principais:

Organização didático-pedagógica: estrutura consistente e articulada com o perfil do egresso e os objetivos da UFRB.

Corpo docente: quadro de 17 professores, todos doutores em regime de dedicação exclusiva, com forte produção científica e artística, experiência consolidada no ensino e na prática profissional e notório engajamento junto aos estudantes.

Infraestrutura: condições adequadas às demandas da área, com acesso a equipamentos, softwares específicos e espaços físicos amplos e bem cuidados para aulas, trabalhos docentes e convivência.

O curso foi reconhecido pelo MEC em 2015, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União, e desde então mantém desempenho de destaque nas avaliações nacionais. O conceito 5 é o mais alto concedido pelo MEC e indica ainda qualidade de excelência em critérios como organização curricular, formação acadêmica, estrutura e resultados.

Com esse resultado, o bacharelado em Cinema e Audiovisual da UFRB reafirma sua posição como referência acadêmica e cultural no Recôncavo baiano e no cenário da formação em audiovisual no Brasil.