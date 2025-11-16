AUTOS

WR-V retorna como o SUV mais acessível da Honda; confira nossas impressões

Veja também como ficou a Toyota Hilux atualizada e saiba qual o nome do novo modelo da Chevrolet para o Brasil

Antônio Meira Jr.

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 11:00

Oferecido em duas configurações, o novo Honda WR-V faz, com gasolina, 12 km/l na cidade e 12,8 km/l na estrada Crédito: Divulgação

De Fit aventureiro na primeira geração, o WR-V se tornou um produto independente na nova geração. Montado sobre a mesma base de modelos consolidados, como City e HR-V, o novo SUV é comercializado em duas versões: EX (R$ 144.900) e EXL (R$ 149.900).

Produzido em Itirapina (SP), assim como os dois outros produtos, a novidade utiliza o mesmo conjunto motriz: câmbio automático (CVT) e motor 1.5 litro. Em ambos, o propulsor, que é aspirado e que tem injeção direta de combustível, entrega 126 cv de potência com etanol e/ou gasolina. O torque máximo é de 15,5 kgfm com gasolina e de 15,8 kgfm com etanol.

O WR-V 2026 é bem equipado desde a versão inicial, que tem um bom sistema de auxílios à condução. Entre outros recursos, são oferecidos piloto automático adaptativo, sistema de frenagem automática para mitigação de colisão e ajuste automático do facho do farol.

Desde a opção EX, a Honda entrega partida por botão, seis airbags e faróis em led. Além disso, o topo de linha oferece os serviços de carro conectado da marca, como funções como partida remota, localização e até a possibilidade de checar a autonomia a distância, pelo celular. Para completar, a garantia é de seis anos.

IMPRESSÕES AO VOLANTE

Guiei o WR-V na pista de testes da Honda, em Sumaré (SP), nas ruas e até em estradas sem asfalto. O produto ficou muito bem acertado, a direção responde bem e a suspensão oferece conforto e estabilidade.

A altura livre do solo e os bons ângulos de entrada e saída ajudam no momento de transpor valetas e quebra-molas.

Entre os pontos altos do veículo estão o espaço interno e, como negativo, falta regulagem de altura dos cintos de segurança dianteiros.

O porta-malas tem capacidade para 458 litros Crédito: Divulgação

HONDA: EM BOA FASE NO PAÍS

Enquanto a indústria automotiva apresenta um crescimento médio de 2,7% no acumulado entre janeiro e outubro, a Honda cresceu 13,5%.

Neste período, o destaque foi o HR-V, que teve 51.864 unidades emplacadas, o que corresponde a mais de 60% dos licenciamentos da empresa neste ano.

BRASIL: BALANÇO DE EXPORTAÇÕES

Em outubro, as exportações de veículos produzidos no Brasil recuaram 23% na comparação com setembro, reflexo do fim do acordo bilateral com a Colômbia. No último mês, foram exportadas 40,6 mil unidades. No entanto, o acordo foi retomado com vigência de um ano a partir do próximo ano.

Entre janeiro e outubro, o Brasil exportou 471.393 veículos, o que representa um aumento de 44% em relação ao mesmo período do ano passado. A Argentina continua sendo o principal destino, representando 58% do total exportado no ano.

RAM: BRASIL NA EUROPA

Desenvolvida no Brasil e produzida em Pernambuco, a Rampage começou a ser exportada para a Europa. A picape da Ram será oferecida no velho continente em duas versões: Rebel, equipada com o motor 2.2 turbodiesel (200 cv), e R/T, dotada do 2.0 turbo a gasolina (272 cv).

A Ram Rampage está sendo exportada para a Europa Crédito: Divulgação

SONIC ESTÁ DE VOLTA

A Chevrolet segue a tradição de reutilizar nomes em seu portfólio e desta vez um novo veículo será batizado de Sonic. Será um SUV coupé programado para ser produzido no ano que vem na fábrica de Gravataí (RS), a mesma do Onix. Inclusive, o modelo vai utilizar a mesma plataforma do hatch compacto, que também é compartilhada com Tracker e Montana.

A expectativa é que o novo veículo utilize os motores 1.0 e 1.2 turbo dos outros modelos, e que promova a estreia da tecnologia híbrida flex da General Motors.

A Chevrolet revelou a silhueta do seu novo SUV coupé Crédito: Divulgação

HILUX GANHA NOVA GERAÇÃO

Líder entre as picapes médias no Brasil, a Toyota Hilux teve sua nova geração revelada e deverá ser produzida na Argentina a partir do segundo semestre do ano que vem.

Em relação à propulsão, o motor 2.8 litros turbodiesel será recalibrado. Também há expectativa de uma versão híbrida para a América do Sul.