GWM lança veículo de luxo com seis lugares e 517 cv de potência; saiba quanto custa

Sofisticado, o Wey 07 tem massagem e até um compartimento térmico

Antônio Meira Jr.

De Porto Seguro* Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14:30

A GWM lançou a sua quinta marca no país, a Wey focada no luxo e tecnologia Crédito: Divulgação

Entre os fabricantes que se instalaram recentemente no mercado brasileiro, a Great Wall Motors é o que tem a operação mais coesa. Seu portfólio e sua rede de concessionárias estão sendo incorporados aos poucos. Sua fábrica, inaugurada em agosto no interior de São Paulo, tem cumprido seu papel e não se envolveu em escândalos.

A linha de produtos dessa empresa chinesa é formada por linhas de produtos e, nesta semana, a GWM escolheu a Bahia para apresentar nacionalmente a mais luxuosa, a Wey. Essa nomenclatura remete diretamente a Jack Wey, nome ocidental do presidente da companhia. A sofisticada Wey se junta às linhas Haval, Ora, Tank e Poer, que juntas compõem um portfólio de seis veículos.

Entre eles está o Wey 07. O primeiro modelo da linha é o mais caro: custa R$ 429 mil, e é oferecido em versão única. Misto de van (MPV) com SUV, ele mira veículos premium como Audi Q5, BMW X4, Lexus NX e Volvo XC60. No entanto, é maior e oferece uma configuração inusitada no país, tem seis lugares. Ou seja, as três fileiras contam com dois lugares cada, sendo que na primeira e na segunda eles são individuais. Essa modulação melhora o acesso e o conforto.

Mesmo não sendo uma marca premium tradicional, como as já citadas, o Wey 07 se destaca pelo luxo e sofisticação. Os materiais aplicados são de ótima qualidade e o acabamento é muito bem feito. Meu primeiro contato foi no banco traseiro direito. Assim como os dianteiros, os assentos da segunda fileira podem ser aquecidos, refrigerados e oferecem massagem.

Além disso, essa segunda fileira tem ajustes elétricos para o encosto - que inclina até 50 graus - e para o apoio de pernas. Dessa forma, o passageiro consegue viajar com bastante conforto e ainda tem à disposição comandos para o ar-condicionado - que também atende à terceira fila. O encosto do passageiro da frente pode ser reclinado em até 110 graus e, para não comprometer a segurança, a ancoragem do cinto é feita nele, e não na coluna B.

O sistema de som é de alta fidelidade, com 16 alto-falantes que entregam 1.670 Watts e, entre os bancos dianteiros, há um compartimento que pode ser aquecido ou refrigerado - e não é o sistema tradicional, que utiliza uma saída do ar-condicionado. O equipamento aceita uma variação entre -6°C e 50°C.

Como é um veículo conectado, o cliente pode climatizar a cabine e os bancos previamente por meio de um aplicativo para smartphone. Essa interface também permite, entre outras funções, verificar a autonomia e localizar o carro. A internet a bordo ainda pode ser compartilhada com até oito dispositivos.

EMBAIXO DA CARROCERIA

O Wey 07 é um veículo grande, tem 5,15 metros de comprimento, 1,98 m de largura, 1,80 m de altura e entre-eixos de 3,05 m. Como comparação, um Volvo XC60 tem 4,70 m de comprimento e o XC90, 4,95 m. Para impulsionar o veículo, a GWM instalou um sistema híbrido, formado por um motor a gasolina e dois propulsores elétricos - um dianteiro e um traseiro, ambos independentes.

A Transmissão Dedicada Híbrida (DHT de 4 marchas) foi desenvolvida pela própria GWM para maximizar a eficiência energética e o conforto de rodagem. O sistema opera em múltiplos modos automáticos, sempre em conjunto com os dois motores elétricos: EV, HEV, Esporte, Eco, AWD, Neve, Areia, Lama e Normal, adaptando-se a diferentes estilos de condução e tipos de terrenos.

O conjunto entrega 517 cv de potência e 83,6 kgfm de torque, o que garante um ótimo desempenho. Mesmo com 2.545 kg, a aceleração de zero a 100 km/h é cumprida em 4,9 segundos e a entrega de força é bastante gradual por conta da tração integral com distribuição de torque variável entre os eixos.

Uma bateria de lítio de alta tensão com capacidade de 42,5 kWh, dá suporte aos motores elétricos, permitindo que o SUV tenha uma autonomia elétrica de 128 quilômetros, segundo o Inmetro. O carregamento pode ser em modo AC ou DC e o tempo da recarga dependerá da potência do carregador.

Com os seis bancos montados, o bagageiro ainda comporta 239 litros Crédito: Divulgação

RESOLUÇÃO COMPLEXA

O Wey 07 tem bons atributos: espaço, seis lugares, muita sofisticação e desempenho. No entanto, não é um produto premium tradicional. A GWM apresenta suas cartas cobrando menos que produtos com espaço menor, garantia de cinco anos - só a Lexus tem mais - e a reputação de melhor fabricante chinês no país.