AUTOS

Caoa Chery lança linha 2026 do seu SUV mais vendido; veja o que mudou

Saiba quanto custa o novo Volkswagen Jetta GLI e qual será a nova marca de luxo da Toyota

Antônio Meira Jr.

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 11:00

O Tiggo 7 é o modelo mais vendido da marca no mercado nacional Crédito: Divulgação

Montado em Anápolis, Goiás, o Tiggo 7 é o produto mais vendido da Caoa Chery e o terceiro SUV médio mais vendido do país neste ano. Amplo, o veículo se destaca pelo preço bastante competitivo na versão de entrada, a Sport.

Nessa configuração, ele custa R$ 139.990, preço mantido na linha 2026, que tem como maior novidade a nova central multimídia. O novo sistema permite conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay.

O dispositivo ganhou uma interface mais intuitiva e funcional. Além disso, a capacidade de processamento melhorou, por conta da adoção de um chip mais tecnológico. Com isso, a central também tem um novo sistema de comandos por voz.

O SUV segue à venda com três opções de motorização, que variam conforme a versão. Na Sport, é aplicado o 1.5 turbo flex que entrega 150 cv de potência com etanol e 147 cv com gasolina. Na Pro Max Drive (R$ 169.990) é utilizado o 1.6 turbo a gasolina que entrega 187 cv e, na PHEV (R$ 219.990), o conjunto híbrido plug-in de 317 cv.

A central multimídia ficou mais rápida e intuitiva na linha 2026 Crédito: Divulgação

BEM POSICIONADO

Entre janeiro e setembro foram emplacadas 25.187 unidades do Tiggo 7, enquanto o Jeep Compass teve 42.471 licenciamentos e o Toyota Corolla Cross, 51.973.

No mercado baiano, a diferença para o Compass é menor, enquanto o Caoa Chery somou 1.380 emplacamentos, o Jeep teve 1.618. O veículo da Toyota é o líder com 2.719 unidades.

Entre as três configurações do Tiggo 7, a Sport corresponde a 70% das vendas. Ela foi seguida pela Pro Max Drive (20%) e PHEV (10%).

OUTROS RIVAIS DA CATEGORIA

Na categoria, além dos três modelos citados, a depender da versão em questão, estão produtos como Ford Territory, Haval H6 e Volkswagen Taos - que acaba de ser atualizado. No próximo mês, a Renault vai estrear na categoria com o Boreal.

SHINERAY ALCANÇA 100 MIL MOTOS

Dominado pela Honda, o mercado brasileiro de motocicletas há décadas vê a Yamaha na segunda posição. No entanto, o terceiro lugar, que já pertenceu no passado a outra japonesa, a Suzuki, atualmente é ocupado pela Shineray.

Enquanto a Honda tem 66,85% de participação no acumulado do ano e a Yamaha 14,4%, a Shineray está crescendo e chegou a 5,84%. Nesta semana, a empresa chegou ao marco de 100 mil emplacamentos no ano e os principais modelos foram Jet 125 (34.318), Shi 175 (24.705), Jet 50s (15.628) e Jef 150s (14.039).

“Com a melhoria de produtos e a apresentação de novos modelos, oferecendo sempre um bom custo-benefício, a Shineray do Brasil tem conquistado o povo brasileiro”, afirma Thomas Medeiros, diretor comercial da Shineray do Brasil.

A Jef foi uma das motos mais vendidas da Shineray neste ano Crédito: Divulgação

AIRBAG DA TOYOTA VIRA TÊNIS DA ASICS

Maior fabricante de automóveis do mundo, a Toyota lançou um produto sem rodas esta semana. Fruto de uma parceria com a Asics, foi apresentado o Japan Airbag, um tênis que reutiliza tecido de airbag em parte de sua composição.

“Ao transformar airbags em um produto de estilo e performance, reforçamos a importância da economia circular e ampliamos nossa presença em universos culturais que dialogam com a mobilidade”, afirma Roberto Braun, diretor de comunicação, porta-voz da área de ESG da Toyota do Brasil e presidente da Fundação Toyota do Brasil.

Oferecido por R$ 499,99, o modelo pode ser comprado nas lojas da Asics em São Paulo e no Rio de Janeiro, ou pelo site da marca.

O cabedal do tênis é composto por 25% de airbag reutilizado Crédito: Divulgação

LUXO JAPONÊS AO NÍVEL MAIS ELEVADO

Desde 1989, a Toyota já tem uma divisão de veículos premium, a Lexus. No entanto, a companhia japonesa quer elevar o padrão para disputar com Bentley e Rolls-Royce. Dessa forma, criou a Century, que será apresentada durante o Salão de Tóquio, que tem início na próxima semana.

O nome Century remete a um modelo que teve três gerações e se tornou símbolo de sofisticação dentro da marca. Tanto é que um Toyota Century o carro oficial do Imperador do Japão.

VW JETTA GLI TEM PREÇO CONFIRMADO

A Volkswagen divulgou que a linha 2026 do Jetta chegará às concessionárias no dia 8 de novembro. Como já estava acontecendo há alguns anos, o sedã é oferecido no país apenas na configuração esportiva GLI, que custa R$ 269.990.

O modelo traz visual renovado, teto solar panorâmico como item de série e segue a receita da sigla “Gran Luxury Injection”. Produzido no México, o Jetta GLI manteve o conjunto motriz, que une o motor 2 litros turbo a uma transmissão automática de dupla embreagem e sete velocidades.

Esse conjunto entrega 231 cv de potência e 35,7 kgfm de torque, o que proporciona uma aceleração de zero a 100 km/h em 6,6 segundos.