AUTOS

Mercedes SL surpreende pela sofisticação e potência; preço pode ultrapassar R$ 2 milhões

Preparado pela AMG, conversível é um híbrido plug-in com 816 cv de potência. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 2,9 segundos

Antônio Meira Jr.

De Elias Fausto, SP* Publicado em 3 de outubro de 2025 às 14:00

O Mercedes-AMG SL 63 S E Performance é herdeiro de uma história de mais de 70 anos Crédito: Divulgação

Todo carro zero-quilômetro vendido no Brasil conta com ar-condicionado, assistência para a direção e pelo menos dois airbags. Eles custam a partir de R$ 75 mil. No entanto, para quem pode pagar bem mais, o mercado tem excelentes opções.

São modelos aspiracionais como o Mercedes-AMG SL 63 S E Performance que custa a partir de R$ 1.714.900. Ou seja, dinheiro suficiente para comprar uma frota com 23 unidades do Citroën C3, atualmente o veículo mais acessível do país.

O Mercedes-AMG SL 63 S E Performance carrega o legado do 300 SL, lançado há mais de 70 anos e que rapidamente atingiu a condição de lenda. Inclusive, foi considerado o carro mais rápido do mundo em sua época. Concebido inicialmente como um automóvel de corrida, o SL foi se refinando e se tornou um esportivo de luxo conversível.

Nessa nova geração, que chegou ao mercado global no ano passado, combina a esportividade do SL original com o luxo único e a excelência tecnológica que caracterizam os atuais Mercedes-Benz. E ele ainda dispensa o sufixo Benz para incorporar a sigla AMG, que remete à preparadora oficial da marca. Isso reflete muito sobre o rendimento, como a aceleração de zero a 100 km/h cumprida em 2,9 segundos.

Esse resultado não pode ser creditado apenas ao eficiente conjunto motriz. A arquitetura de construção, completamente nova, utiliza um chassi projetado como uma estrutura composta de alumínio leve. O design garante máxima rigidez e, portanto, é a base perfeita para dinâmicas de condução precisas, alto conforto e proporções perfeitas para uma carroceria esportiva.

Inclusive, o fabricante alemão afirma que a nova estrutura da carroceria foi criada – assim como o primeiro SL em 1952 –, literalmente, em uma folha de papel em branco: nenhum componente vem do modelo predecessor ou de qualquer outro modelo existente, como o AMG GT Roadster.

E, apesar de tudo ser novo, a herança do automóvel da década de 1950 continua: a grade do radiador específica da AMG enfatiza o efeito de largura da dianteira e, com suas 14 lâminas verticais, faz referência ao ancestral de todos os modelos SL.

Mercedes-AMG SL 63 1 de 5

PROPULSÃO

Para impulsionar esse 2+2 roadster, ou seja, um conversível de quatro lugares, a Mercedes escolheu um motor V8 biturbo de 4 litros. Preparado pela AMG e com dedicação de um engenheiro para cada exemplar durante todo o processo de montagem, o propulsor a gasolina é combinado com uma unidade de potência elétrica no eixo traseiro.

Ele integra um motor elétrico síncrono de ímã permanente de 204 cv com uma transmissão elétrica de duas velocidades e um diferencial mecânico de deslizamento limitado no eixo traseiro. Inclusive, esse é um híbrido plug-in, que pode ser recarregado na tomada.

Esse trem de força utiliza uma transmissão automática de nove marchas e gera em conjunto 816 cv de potência e incríveis 144,8 kgfm de torque que levam o carro esporte aos 317 km/h. Para se ter uma ideia, o modelo acessível citado no início tem rendimento com gasolina de 71 cv de potência e 10 kgfm de torque.

Com tração integral inteligente, é um carro fácil de manobrar em locais apertados por conta do esterçamento do eixo traseiro em até 2,5 graus. Esse sistema ainda melhora a aderência em altas velocidades.

O SL tem 4,70 metros de comprimento, 2,10 m de largura e 1,35 m de altura Crédito: Divulgação

SOFISTICAÇÃO

Em tecido, a nova capota elétrica é 21 kg mais leve que a anterior e leva apenas 15 segundos para ser aberta ou fechada. O processo pode ser feito com o carro em movimento, desde que realizado a até 60 km/h. E, enquanto estiver com a capota baixa, o condutor e o passageiro da frente podem usufruir de aquecimento para a área da cabeça graças a um dispositivo instalado no apoio do banco.

O sistema de som é de alta fidelidade, fornecido pela Burmester tem 650 watts e conta com a tecnologia imersiva da Dolby Atmos. Mas a potência pode chegar aos 1.220 watts se o cliente quiser pagar mais R$ 58.900 pelo Burmester high-end 3D surround.

A cabine pode ficar ainda mais exclusiva com o pacote Manufaktur, que custa R$ 154.800. Ele dá a possibilidade de escolha entre sete variantes de estofados diferentes, componentes mais refinados, como o volante de dois tons e até tapetes mais espessos.

Até a cor da carroceria pode avançar para um alto grau de exclusividade se o cliente optar por uma variante da linha Manufaktur ou Magno, que podem chegar a R$ 93.700.

Com certeza, esse é um automóvel que transforma a experiência de ir de um ponto a outro.