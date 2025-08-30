Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Caso Rio Vermelho mostra a consequência brutal de ignorar denúncias de mulheres

Por que muita gente precisa ver a vítima ferida ou morta para acreditar no que ela disse antes de ser atacada?

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 12:41

Quase sempre é tarde demais
Quase sempre é tarde demais Crédito: Reprodução

Quando uma mulher denuncia assédio sexual, o que recebe em resposta, quase invariavelmente, é desconfiança. Imediatamente, exigem dela que tenha documentado a violência em tempo real. Nunca basta contar a história nos mínimos detalhes. Para conseguir credibilidade, precisaria gravar, registrar, apresentar testemunhas, fazer as vezes de polícia, praticamente agir como uma agente do FBI. É comum que o peso da dúvida recaia mais sobre ela e menos sobre o agressor. Esse comportamento coletivo - sobretudo masculino - intimida vítimas e facilita escaladas que, com frequência, resultam no que vimos acontecer nesta semana, em Salvador.

Caso você não tenha acompanhado, uma moradora de 48 anos, que já havia denunciado administrativamente o zelador do prédio por assédio, agora luta pela vida após ser agredida e possivelmente estuprada dentro do próprio apartamento. O agressor, funcionário antigo e bem visto por parte da vizinhança, arquitetou o ataque. Depois de ser rejeitado pela vítima, entrou no prédio com gasolina, incendiou corredores e foi diretamente ao apartamento da mulher. Ela havia avisado, registrado o assédio, alertado que estava em risco. Ainda assim, nada se moveu. Agora, em coma, ela mesma é a prova de que falava a verdade.

Veja a denúncia escrita de próprio punho

Professora relata assédio em livro de ocorrências do condomínio por Reprodução
Professora relata assédio em livro de ocorrências do condomínio por Reprodução
Professora relata assédio em livro de ocorrências do condomínio por Reprodução
1 de 3
Professora relata assédio em livro de ocorrências do condomínio por Reprodução

Esse é o ponto aqui: só a violência extrema consumada parece bastar como prova. Aí, todos se “comovem”. O discurso - recorrente inclusive entre alguns conhecidos meus - de que a palavra da mulher é insuficiente não é, nem de longe, “neutro” como pretendem nos fazer crer. Muito diferente disso, é uma estratégia de blindagem social masculina que protege o agressor e pune a vítima por ousar nomear o que viveu. “Mas ele tem família”, “mas ele é tão legal!”... enquanto não aparece morta - ou quase - paira a suspeita de que a mulher, por algum interesse obscuro, “quer prejudicar” aquele homem “tão bom”.

A denúncia feita de próprio punho no livro do condomínio mostra a dimensão coletiva da negligência. O síndico chegou a sugerir que fosse lavrado boletim de ocorrência, o que resultaria na demissão imediata do zelador. A vítima, temendo repercussões ou simplesmente não acreditando que seria levada a sério, optou por manter a reclamação apenas na esfera interna. O condomínio, então, parece ter lavado as mãos. O resultado é uma tentativa de feminicídio anunciada, registrada, previsível. Mas o que o síndico deveria ter feito?

De acordo com a legislação brasileira e protocolos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o síndico tem obrigação legal de agir diante de denúncias de assédio ou violência em condomínios. Objetivamente, ele deve notificar imediatamente as autoridades competentes, adotar medidas para proteger a vítima e impedir contato com o agressor, registrar formalmente o ocorrido e acionar a empresa responsável caso haja funcionário terceirizado envolvido. A omissão configura responsabilidade civil do condomínio, enquanto a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero reforçam que o ambiente deve ser seguro, respeitoso e livre de retaliações, garantindo a aplicação do princípio de tolerância zero contra qualquer forma de violência ou assédio.

Porém, esse tipo de denúncia raramente é levada a sério. Conforme você sabe, por exemplo, até hoje há quem duvide da palavra de Anielle Franco, atual ministra da Igualdade Racial, quando relata ter sofrido assédio e ameaças do então ministro Silvio Almeida. O fato de ser mulher - apesar da posição de poder - a torna alvo constante de tentativas de deslegitimar todos os relatos. Ou seja, não importam os cargos, os testemunhos, as circunstâncias. Se você é mulher, sua palavra continuará submetida ao mesmo tribunal de descrédito.

“Mas não precisa mesmo ter provas?”, você pode estar se perguntando. O Código de Processo Penal brasileiro, aliado à jurisprudência consolidada, estabelece que a palavra da vítima em crimes de violência sexual é suficiente para instaurar investigação e dar base a condenação, justamente porque esses crimes ocorrem, em regra, sem testemunhas. A Lei Maria da Penha reforça esse entendimento, e o Protocolo do CNJ determina que magistrados devem levar em consideração as desigualdades de gênero ao interpretar provas. A teoria é clara: a mulher fala, o Estado deve agir. Ou seja: na prática, a cultura do descrédito anula até o alcance da lei.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, mais de 74 mil estupros foram registrados em 2023. Já em 2024, foram 87.545 casos, o maior número da série histórica. Estima-se que apenas 10% das vítimas denunciem. Isso significa que a cada hora, pelo menos oito mulheres são estupradas no país, mas a imensa maioria permanece fora das estatísticas por medo de não ser acreditada, de ser humilhada em delegacias ou de sofrer represálias. Menos de 5% dos casos resultam em condenação definitiva. Ou seja, muitas vezes, nem imagens de câmeras de segurança, nem laudos médicos, nem testemunhas costumam bastar para superar a barreira da descrença.

A verdade é que a “prova” exigida de mulheres não é jurídica, é sacrificial: só quando elas pagam com o corpo é que acreditam falavam a verdade. “Mas por que é assim?”, perguntam as pessoas de boa vontade. Neste ano, a Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que nenhum país alcançou ainda a equidade entre homens e mulheres. O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que, no ritmo atual de progresso, essa equidade está "a 300 anos de distância". E você aí, muito possivelmente, achando que, talvez, eu seja apenas mais uma “feminazi exagerada”. Veja como são as coisas. Pois é.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

Como agir diante de assédio ou violência

Se você é vítima: denuncie, registre boletim de ocorrência, documente todos os episódios, acione a Central 180 ou a DEAM, não se culpe.

Se você testemunha: apoie a vítima, disponha-se a depor, denuncie à polícia ou à administração; silêncio é cumplicidade.

Se você é síndico ou gestor: tem obrigação legal de agir, comunicar autoridades e proteger a vítima; omissão gera responsabilização.

Se você é instituição: crie canais seguros de denúncia, garanta proteção contra retaliação, adote política de tolerância zero.

Se você é sociedade: lembre que a palavra da mulher é suficiente para abrir processo, e que exigir “provas impossíveis” é colaborar com a violência.

Leia mais

Imagem - Por que cada vez mais mulheres rejeitam homens “bombados”?

Por que cada vez mais mulheres rejeitam homens “bombados”?

Imagem - A violência de Dado Dolabella e a defesa de Wanessa Camargo como alerta para todas nós

A violência de Dado Dolabella e a defesa de Wanessa Camargo como alerta para todas nós

Imagem - Briga de mulheres: o fetiche masculino que invadiu as rodas de samba

Briga de mulheres: o fetiche masculino que invadiu as rodas de samba

Mais recentes

Imagem - Amado escolhe shopping em Salvador para abrir primeira filial em outubro

Amado escolhe shopping em Salvador para abrir primeira filial em outubro
Imagem - Prêmio Melhores da Gastronomia Salvador: o sonho se realizou

Prêmio Melhores da Gastronomia Salvador: o sonho se realizou
Imagem - Definições sobre a FCA e a Fiol devem ficar para 2026

Definições sobre a FCA e a Fiol devem ficar para 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua