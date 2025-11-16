INTOLERÂNCIA

Pai chama a polícia após filha de 4 anos desenhar orixá em atividade da escola

O homem também rasgou o mural com as atividades das crianças dentro da instituição

Monique Lobo

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 19:56

Desenho da orixá Iansã fez pai chamar polícia contra escola Crédito: Reprodução

O pai de uma criança de 4 anos que estuda na Escola Municipal de Ensino Infantil (Emei) Antônio Bento, localizada no bairro do Caxingui, em São Paulo, chamou a polícia após saber que a filha desenhou uma orixá em uma atividade.

O caso aconteceu na última sexta-feira (12). A menina desenhou Iansã em uma atividade baseada no currículo antirracista da rede municipal de ensino. O pai foi até a escola na quinta-feira (11) e chegou a rasgar um mural com os trabalhos das crianças, apontam relatos divulgados pela Folha do Estado. No dia seguinte, ele acionou a polícia.

Policiais armados

Uma guarnição com quatro policiais entrou na escola após a denúncia do pai da aluna. De acordo com informações, um dos agentes estava armado com uma metralhadora.

Testemunhas afirmaram, em entrevista à Folha do Estado, que a abordagem foi hostil e gerou medo às crianças e funcionários. A diretora chegou a passar mal.

Em nota, a direção da escola informou que o desenho fazia parte da atividade pedagógica com o livro Ciranda em Aruanda, da autora Liu Olivina, que apresenta orixás e suas histórias. Ainda segundo a instituição, a atividade está de acordo com a Lei nº 10.639/03 e nº 11.645/08, que tornam obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena.