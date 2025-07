VEJA OS DETALHES

Vítimas de intolerância religiosa terão atendimento jurídico gratuito em Salvador

Ação será realizada entre terça (29) e quarta-feira (30)

Equipes formadas por delegados, escrivães, investigadores, defensores públicos, psicólogos e assistentes sociais estarão disponíveis para prestar atendimento gratuito à população. O primeiro Mutirão de Atendimento às Vítimas de Racismo e Intolerância Religiosa será realizado pela Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin), em parceria com a Defensoria Pública do Estado (DPE-BA). >

A iniciativa também inclui ações educativas e campanhas de conscientização para incentivar o respeito à diversidade e o enfrentamento à discriminação. A primeira unidade da delegacia especializada no combate a este tipo de crime na Bahia foi inaugurada em janeiro deste ano no Engenho Velho de Brotas, na capital baiana. >

Crime

A Bahia registra uma denúncia de intolerância religiosa a cada dois dias, de acordo com informações do Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC). Foram 90 denúncias de violação contra liberdade religiosa e de crença registradas no estado no primeiro semestre do ano passado. Ou seja, 15 por mês, em média>