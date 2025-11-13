Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Doris Miranda
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 06:00
O artista brasiliense Josafá Neves inaugura no Museu de Arte Moderna da Bahia a exposição Orixás, que ocupa a Capela do Solar do Unhão a partir desta sexta (14), propondo uma imersão sensorial e simbólica nas raízes afro-brasileiras, em diálogo com a força do território baiano, berço de tradições de matriz africana. A curadoria é de Bené Fonteles.
Inaugurada no Mês da Consciência Negra, Orixás reforça o compromisso de Josafá com a valorização da ancestralidade afro-brasileira e com a potência simbólica da arte como território de memória, fé, celebração e resistência.
Do espaço da capela nasceu a obra Iansã, instalação que se integra ao local e o transforma numa escultura da orixá que se ergue envolta por trezentos fios vermelhos adornados com búzios, que evocam os raios e a força de sua presença. A obra nasceu da experiência do artista em residência em Angola, em 2023, onde produziu a escultura de Iansã que agora retorna ao Brasil com novo sentido.
Entre os destaques da exposição estão as Cabeças de Orixás, conjunto de esculturas em cerâmica pintadas com as cores e símbolos sagrados. As obras fazem referência ao orí, palavra iorubá que significa “cabeça” e representa o espaço sagrado onde habita o axé, princípio vital que liga o ser humano à sua espiritualidade e ao divino.
SERVIÇO - Exposição Orixás, de Josafá Neves | de 14/11 a 18/1/26. no Museu de Arte Moderna da Bahia, no Solar do Unhão | Visitação gratuita.