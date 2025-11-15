Alô Alô Bahia

Saiba como será o hotel oficial do Camarote Salvador no Carnaval 2026

O Novotel Rio Vermelho volta a ser o hotel oficial do Camarote Salvador em 2026

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 08:00

Camarote Salvador terá hotel oficial no Rio Vermelho durante o Carnaval Crédito: Divulgação

O Novotel Rio Vermelho volta a ser o hotel oficial do Camarote Salvador em 2026, transformando a estadia dos foliões em uma extensão da alta qualidade do evento. Pelo quarto ano consecutivo, o hotel localizado no Rio Vermelho, a apenas 7 km do circuito Barra-Ondina, será o ponto de encontro dos clientes entre os dias 12 e 18 de fevereiro de 2026.

Mais do que hospedagem, o espaço se consolida como um hub de experiências que reúne bem-estar, entretenimento e serviços personalizados. “Nosso propósito é estar presente em toda a jornada do cliente”, afirma Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, empresa responsável pelo camarote. Entre os diferenciais, o hotel oferece transfer com escolta até a entrada do Salvador e no retorno após o evento, garantindo deslocamentos rápidos e seguros. Disponibiliza, também, salão de beleza, customização de camisas, DJ no rooftop e serviço de concierge.

Bruno Astuto Crédito: Jefferson Peixoto

Palestra no Centro Histórico

O jornalista Bruno Astuto desembarcou em Salvador nesta sexta-feira (14) para participar de um bate-papo exclusivo no Palacete Tirachapéu, na Rua Chile, no Centro Histórico. Referência nacional em moda, luxo, monarquia e etiqueta, o CCO do grupo JHSF vai conduzir o talk “A cultura da elegância e do estilo nos tempos das redes sociais”, compartilhando experiências e histórias colhidas entre São Paulo, Rio de Janeiro, Paris, Milão e Nova York — temas que também aborda em suas colunas e palestras.

João Gualberto Crédito: Elias Dantas

Inauguração em Alphaville

O empresário João Gualberto inaugurou, na quinta-feira, a 28ª loja do Hiperideal. Fica em Alphaville, em Salvador, e conta com 1.300 m2 de área, estacionamento coberto e oito caixas – incluindo opções de self checkout. A nova unidade reúne mais de 10 mil produtos. “Chegar a Alphaville é reafirmar o que acreditamos como empresa: estar onde a vida acontece, perto das pessoas, oferecendo qualidade, economia e um atendimento que faz diferença no dia a dia”, nos disse Amanda Vasconcelos, filha de João e diretora do grupo.

Ori Rooftop Crédito: Leonardo Freire

Reabertura

O restaurante Ori Rooftop, assinado pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, reabriu nesta sexta-feira (14), com novo cardápio e ampliando sua operação para o horário de almoço. Instalado no rooftop do Casario da Misericórdia, nº 1, onde em breve será instalado o hotel Villa Andrea, na Rua Chile, o empreendimento promete ser um dos endereços mais disputados da alta temporada, em frente a um dos principais pontos turísticos de Salvador, o Elevador Lacerda. Com a mudança, passa a funcionar de terça a domingo, das 12h às 23h.

Rita Batista Crédito: Elias Dantas

Nas telas da Globo

Rita Batista vai iniciar uma nova fase na carreira. A apresentadora deixará o 'É de Casa', onde estava desde 2022, para integrar o elenco de 'A Nobreza do Amor', próxima novela das 18h da TV Globo.A informação foi divulgada pela emissora na quinta-feira (13), e, em contato com o Alô Alô Bahia, Rita falou sobre a mudança profissional. “Minha gente, a vida é um presente. Estou muito feliz com essa oportunidade. Não daria pra conciliar as duas coisas, então fiz essa escolha, com todo o apoio e cuidado da TV Globo. Vou experimentar outras possibilidades artísticas. É um desafio que recebo com muita responsabilidade e alegria!”, disse.

Maria Bethânia Crédito: Rafael Strabelli/Live Nation Brasil

Destaque da semana

Maria Bethânia celebra seis décadas de carreira com dois shows neste fim de semana, em Salvador. A artista baiana apresenta a turnê “Maria Bethânia — 60 Anos de Carreira” nos dias 15 e 16 de novembro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Com mais de 40 álbuns lançados, Bethânia reúne no espetáculo um repertório que atravessa diferentes fases de sua trajetória. No palco, acompanhada pelo maestro Jorge Helder e uma banda formada por músicos como Pedro Sá, Marcelo Costa e Gabriel Policarpo, a cantora interpreta canções como “O Lado Quente de Ser”, “Genipapo Absoluto”, “Rosa dos Ventos”, “Gota de Sangue”, “Vera Cruz”, entre outras. Um dos momentos mais emocionantes do show é a interpretação de “Palavras de Rita”, última música escrita por Rita Lee e musicada por Roberto de Carvalho. “Rita me entregou um poema com seus pensamentos, reflexões e lucidez. Comovida, realizo o desejo dessa artista imensa”, declarou Bethânia.

Festa em Praia do Forte

Izaura Muller e Jorge Fontes recebem no próximo dia 29, em Praia do Forte, para abertura do verão. A festa, na residência do casal, será para convidados e terá como tema um mergulho no carnaval da Bahia. A assessoria ficará por conta de Almir Júnior e Marcelo Gomes, com decoração de Sonja e Núbia e buffet do Mignon. Marcada para começar às 17h30.

