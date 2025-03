FESTEJOS JUNINOS

São João 2025: confira atrações e datas confirmadas em oito cidades baianas

Ana Castela está confirmada em Santo Antônio de Jesus e Jequié

Millena Marques

Publicado em 26 de março de 2025 às 10:31

Ana Castela Crédito: Reprodução

A quase dois meses para o mês de junho, os baianos já buscam os destinos para as tradicionais festas de São João. Algumas cidades divulgaram parte da grade de atrações e as datas da folia. Confira abaixo: >

Um dos destinos mais procurados para os festejos juninos, Cruz das Almas anunciou atrações nacionais para a festa. Já estão confirmados: Dorgival Dantas, Santanna O Cantador, Simone Mendes, Tarcísio do Acordeon, Natanzinho Lima, Wesley Safadão e Nattan. As datas ainda não foram divulgadas. >

Em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia, a festa contará com nomes como Ana Castela, Simone Mendes, Dorgival Dantas, Henry Freitas e Flávio José, de 19 a 24 de junho. >

No interior, Maracás trará Iguinho e Lulinha, Flávio José e Limão com Mel. Em Mairi, a programação conta com Guig Ghetto, Joelma, Batista Lima, Trio Nordestino, Bonde do Brasil e Ferro na Boneca, entre outros, com festas de 21 a 23 de junho. >

Jequié também aposta em grandes shows, incluindo Calcinha Preta, Henry Freitas, Dorgival Dantas, Flávio José, Iguinho e Lulinha, Ana Castela, Adelmario Coelho, Wesley Safadão e Natanzinho Lima, entre os dias 14 e 24 de junho. >

Ipirá promete uma grande festa com Mari Fernandez, Dorgival Dantas, Tarcísio do Acordeon, Solange Almeida, Iguinho e Lulinha, Unha Pintada e Limão com Mel, entre 20 e 23 de junho. >

Em Quinjigue, Alcymar Monteiro, Lucy Alves, Mano Walter, Devinho Novaes, Luan Estilizado e César Menotti e Fabiano são algumas das atrações. São Felipe contará com Alcymar Monteiro e Kátia Cilene. >