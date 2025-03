ECONOMIA

Trade aguarda divulgação de programações para aquecer as hospedagens para São João

Corretores e rede hoteleira aguardam nomes de artistas para alugar casas e quartos no período junino

Millena Marques

Publicado em 7 de março de 2025 às 05:45

São João em Santo Antônio de Jesus Crédito: Divulgação/Prefeitura de SAJ

Terminou o Carnaval, mas o São João é logo ali. Quem gosta dos festejos juninos já começa a procurar destinos para curtir a festa em 2025. O trade, no entanto, aguarda as programações de atrações das prefeituras para aquecer as hospedagens para o período. >

Na Pousada do Sol, em Cruz das Almas, no recôncavo baiano, os pacotes são feitos após o anúncio da grade de atrações para a festa. Os festejos juninos em Cruz ganharam maior dimensão após a festa privada Forró do Bosque, que não ocorre desde 2022. No entanto, a cidade ainda é uma das mais procuradas para a folia junina, com apenas três acomodações disponíveis no Booking entre 20 e 25 junho. >

A administradora Paula Campos, de 28 anos, tem três cidades na lista de possíveis destinos para o São João de 2025: Cruz das Almas, Amargosa e Santo Antônio de Jesus. A escolha acontecerá após a divulgação dos artistas. “Ano passado, eu escolhi Cruz porque a cidade levou cantores que eu gosto muito. Teve Wesley Safadão, Solange Almeida e Dorgival Dantas, que eu amo demais. Vou esperar fecharem a grade desse ano para escolher sem arrependimentos”, contou. >

O hotel Valparaíso, situado na rua Lions Clube, também em Cruz das Almas, tem maior procura em abril. Os 36 apartamentos são alugados até o dia 20 de maio, projeta o recepcionista Eduardo Gaia. Os apartamentos podem ser alugados por até três pessoas entre 20 e 25 de junho, por R$ 5 mil. “Há apartamentos individuais, duplos e triplos. O valor é o mesmo para as três opções. A gente já tem reserva, mas a procura não é tão grande agora porque estamos em março. Entre abril e maio que o bicho pega”, disse.>

Em Amargosa, no Vale do Jiquiriçá, os festejos juninos ganharam maior proporção também por causa de uma festa privada: o Forró do Piu Piu, na Fazenda Colibri. A folia não acontece desde 2022, mas a cidade ainda aparece no radar de municípios mais procurados. A busca por imóveis já começou, mas o mercado hoteleiro é aquecido entre maio e junho, de acordo Rosane de Almeida, que aluga 20 imóveis para os festejos. Segundo ela, a busca é intensificada após a divulgação da grade de atrações. “Já estão procurando, mas a procura ainda é baixa. Mas já tem procura. Ainda não aluguei nenhum, tomara que Deus abençoe”, disse. >