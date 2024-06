FESTA JUNINA

Entenda por que São Pedro tem mais moral que São João em algumas cidades

Municípios baianos vã celebrar até cinco dias de festa pelo santo

Gil Santos

Publicado em 25 de junho de 2024 às 07:00

Festa de São Pedro em Banzaê Crédito: Divulgação

Basta uma conversa com agricultores católicos para compreender porque São Pedro é venerado nas zonas rurais. Considerado o fundador da Igreja Cristã e o primeiro Papa da história, Pedro é citado em pelo menos quatro evangelhos, mas foi após a passagem do livro de Mateus, em que Jesus afirma que entregaria a Pedro as chaves do reino dos céus, que o manda-chuva da igreja, com perdão do trocadilho, caiu nas graças dos fiéis.

No evangelho, Cristo afirma que além de ter o controle dos portões do céu, Pedro teria o domínio sobre a ligação entre o céu e a terra, como é o caso da chuva. Quem trabalha com a agricultura afirma que a chuva é um fator preponderante para garantir o sucesso da colheita, por isso, o dia 29 de junho, dia de São Pedro, é um momento para celebrar. Este ano, 72 cidades baianas estão com grade de atrações.

Em Banzaê, no Nordeste do Estado, a tradição de cultuar São Pedro começou com os primeiros moradores que fundaram o município, há 113 anos. O diretor de Educação, Cultura e Esporte Devid Matos conta que a festa é a mais importante da cidade. As escolas começam a trabalhar as temáticas com os estudantes em março e, quando chega em junho, as ruas já estão enfeitadas, o comércio decorado e os moradores entram no clima junino.

“Vivemos em uma cidade onde a agricultura é muito forte e é comum os moradores se apegarem a São Pedro para ter uma boa colheita. A gente ouve muito aqueles dizeres como ‘Valei-me São Pedro, manda chuva’ ou ‘Fecha as torneiras do céu, São Pedro’ quando a chuva está demais. Sempre foi a festa mais importante da cidade, desde a fundação do município”, explicou o diretor.

Ele também é o responsável pelo Arraiá do Banzá, como é chamada a festa oficial do município, que este ano terá três dias de festa. A abertura ficará a cargo das quadrilhas, quando os estudantes vão representar as temáticas como as rezas juninas, as congadas, vaqueiros e sertanejos. Uma vila foi construída e as atrações incluem bandas locais e nomes como Flávio José, Tarcísio do Acordeon e Wesley Safadão. A cidade tem 11 mil moradores e a expectativa é reunir 20 mil pessoas por dia no arraiá.

São Pedro nasceu na Galiléia, como Simão, foi irmão do apóstolo André e trabalhava como pescador com o pai e o irmão antes de seguir a vida religiosa. Ele foi responsável por fundar a Igreja Cristã, em Roma, e foi o primeiro líder dos católicos. O trono usado pelos Papas foi batizado de trono de São Pedro. Ele aparece com destaque nos evangelhos de Mateus, Marcos, João e Lucas, foi preso e executado por conta da fé cristã. O corpo está sepultado no Vaticano.