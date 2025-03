TCHAU, CARNAVAL

Que venha o São João: cidades baianas iniciam aluguéis de imóveis para festejos

Festejos movimentam a economia de vários municípios baianos

Millena Marques

Publicado em 7 de março de 2025 às 05:15

São João em Cruz das Almas Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cruz das Almas

Mal terminou o Carnaval, e os baianos já miram em uma outra festa que é tradição em todo o estado: o São João. É nesse período, aliás, que diversas cidades baianas, especialmente as do interior, incrementam a receita. Em Lençóis, na região da Chapada Diamantina, a movimentação financeira é de aproximadamente R$ 60 milhões. Lá, a procura por imóveis começa cedo. Há hotéis, aliás, que beiram a capacidade máxima meses antes da festa. >

É o caso do Hotel de Lençóis, situado na Rua Altina Alves, próximo à prefeitura da cidade. Ao todo, o espaço possui 47 apartamentos, com um quarto cada, e apenas cinco estão disponíveis para o São João. “Nossos apartamentos devem chegar a 100% nos próximos dias, (as reservas) se intensificaram em fevereiro, mas desde outubro/novembro já começaram”, disse o gerente do hotel, Dário Campos. >

O pacote para cada apartamento é feito para cinco noites. As tarifas, segundo Campos, variam. No momento, o preço é de R$ 4,8 mil para entrada no dia 19 de junho e saída no dia 24 junho. De acordo com a Secretaria de Turismo do município, a cidade deverá atingir a taxa de ocupação máxima no São João. Ao todo, a cidade oferta cinco mil leitos para aluguel, fora as casas de aluguel. >

Conhecido como o coração da Chapada Diamantina, Lençóis é procurado no São João para quem gosta do feriado raiz. É o lugar propício para a união do contato com a natureza e a cultura local. Na programação da folia, que é foge das festas com atrações nacionais, constam os nomes de forrozeiros conhecidos, como Santana, Flávio Leandro, Canários do Reino e Xinela de Couro. A cidade ainda possui passeios ecológicos como opções de entretenimento. Estão na lista, as visitas ao Parque da Muritiba e à escorregadeira de Ribeirão do Meio, além de banhos em cachoeiras e rios. >

A cerca 90 quilômetros de Lençóis, o Vale do Capão, no município de Palmeiras, também é uma excelente opção para quem preza pela tranquilidade, longe das grandes festas juninas. Das quatro casas alugadas pelo servidor público Robério da Silva Júnior, apenas uma está disponível para o São João. O imóvel está situado na Vila dos Pássaros, a 2 minutos da Vila do Capão. “Estamos a apenas 200 metros da Vila do Capão, onde você encontra feiras vibrantes aos domingos, o charmoso Coreto, restaurantes deliciosos, bares animados e mercados abastecidos”, disse Robério. >

A casa é alugada para uma ou duas pessoas. O imóvel possui ar-condicionado, Smart TV, cozinha completa com geladeira, forno elétrico e cooktop, máquina de lavar, tanquinho e internet. A procura no Vale do Capão já é intensa meses antes do feriado oficial, conforme busca feita pela reportagem em aplicativos de aluguel nesta quinta-feira (6). No Booking, há apenas 28 acomodações disponíveis para o período de 20 de junho a 25 do mesmo mês. No Airbnb, as opções saltam para 688. >

Em Amargosa, no Vale do Jiquiriçá, os festejos juninos ganharam maior proporção com a festa privada Forró do Piu Piu, na Fazenda Colibri. A folia não acontece desde 2022, mas a cidade ainda aparece no radar de municípios mais procurados. A busca por imóveis já começou, mas o mercado hoteleiro é aquecido entre maio e junho, de acordo Rosane de Almeida, que aluga 20 imóveis para os festejos. Segundo ela, a busca é intensificada após a divulgação da grade de atrações. “Já estão procurando, mas a procura ainda é baixa. Mas já tem procura. Ainda não aluguei nenhum, tomara que Deus abençoe”, disse. No Booking, não nenhuma acomodação disponível em Amargosa para o período. No Airbnb, 19 espaços podem ser alugados. >

Na Pousada do Sol, em Cruz das Almas, no recôncavo baiano, os pacotes são feitos após o anúncio da grade de atrações para a festa. Assim como em Amargosa, os festejos juninos em Cruz ganharam maior dimensão após a festa privada Forró do Bosque, que também não ocorre desde 2022. No entanto, a cidade ainda é uma das mais procuradas para a folia junina, com apenas três acomodações disponíveis no Booking entre 20 e 25 junho. >

A administradora Paula Campos, de 28 anos, tem três cidades na lista para o São João de 2025: Cruz das Almas, Amargosa e Santo Antônio de Jesus. A escolha acontecerá após a divulgação dos artistas. “Ano passado, eu escolhi Cruz porque a cidade levou cantores que eu gosto muito. Teve Wesley Safadão, Solange Almeida e Dorgival Dantas, que eu amo demais. Vou esperar fecharem a grade desse ano, para escolher sem arrependimentos”, contou. >