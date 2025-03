FORRÓ

Nattan, Safadão, Simones Mendes e Xand Avião: Cruz das Almas lança programação do São João 2025; confira

Evento acontece de 19 a 24 de junho no Circuito Luiz Gonzaga

Osmar Marrom Martins

Publicado em 26 de março de 2025 às 14:48

Cruz das Almas Crédito: Divulgação

Quadrilha, banda de forró e comidas típicas. A programação completa da São João da cidade de Cruz das Almas foi divulgada nesta quarta-feira (26) para empresários, produtores e jornalistas no Restaurante Toca da Cobra, em Salvador. O município do Recôncavo Baiano é um dos destinos mais procurados durante os festejos juninos na Bahia e vai celebrar a festa entre os dias 19 e 24 de junho.>

A programação musical do São João de Cruz 2025 no Circuito Luiz Gonzaga, circuito principal da festa na cidade, contará com grandes nomes do forró e do sertanejo, como: Wesley Safadão, Simone Mendes, Lauana Prado, Nattan, Natanzinho Lima, Leonardo, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes, Xand Avião, Tarcísio do Acordeon, Dorgival Dantas, Léo Foguete e Santanna, O Cantador. >

Como de costume a cidade vive intensamente o clima junino. Durante todo o mês de junho, Cruz das Almas convive com ruas enfeitadas com bandeirolas coloridas e decoração temática, mesas fartas com pratos típicos à base de milho, amendoim e laranja, além de muito forró garantem o charme especial do evento. >

Com uma mistura de tradição e inovação, o São João de Cruz tornou-se, indiscutivelmente, uma das maiores e mais bem organizadas festas juninas do Brasil, movimentando a cultura, a economia e o turismo da região. A expectativa é alta, e a cidade se prepara para receber todos de braços abertos e com muito arrasta pé! >

Confira a programação completa: >

DIA 20 DE JUNHO>

Natanzinho Lima >

Leonardo >

Chambinho do Acordeon >

Forrómetal >

Will Coelho >

Breno Ferreira >

DIA 21 DE JUNHO>

Simone Mendes >

Mari Fernandez >

Zé Vaqueiro >

Acarajé com Camarão >

Rasga Tanga >

Sarapatel com Pimenta >

DIA 22 DE JUNHO>

Xand Avião >

Launa Prado >

Vitor Fernandes >

Dorgival >

Fábio Carneirinho >

Felipe Ramos >

DIA 23 DE JUNHO>

Wesley Safadão >

Santanna, O Cantador >

Eric Land >

Danniel Vieira >

Jefinho Dias >

Deu Xote >

DIA 24 DE JUNHO>

Nattan >

Tarcísio do Acordeon >

Léo foguete >

Toque dez >