OPERAÇÃO MURALHA

Polícia cumpre mandado de prisão contra um dos principais traficantes da Bahia

Val Bandeira, um dos fundadores do CP, está entre os envolvidos em ataques violentos e incêndios de veículos investigados pelas forças de segurança

Monique Lobo

Publicado em 14 de maio de 2025 às 17:40

Josevaldo Bandeira, é conhecido como Val Bandeira Crédito: Divulgação

Oito pessoas foram presas, nesta quarta-feira (14), por envolvimento em ataques violentos, incêndios de veículos, tráfico, pichações e vandalismo. As prisões aconteceram durante a Operação Muralha. Além dos oito capturados, uma pessoa foi morta em confronto com os policiais e um mandado de prisão foi cumprido no Presídio Federal de Porto Velho, em Rondônia, contra o traficante baiano Josevaldo Bandeira, o Val Bandeira. >

Ele é considerado um dos maiores traficantes da Bahia e é um dos fundadores da facção Comando da Paz (CP), criada em 2007 no Presídio Salvador. A fação, posteriormente, se tornou uma célula da segunda maior organização criminosa do país, o Comando Vermelho (CV). A atuação do CP era, principalmente, no Complexo de Amaralina. >

As ações da operação desta quarta aconteceram nos bairros do Lobato, Pirajá, Rio Sena, Nordeste de Amaralina. Durante as buscas, foram apreendidas três armas de fogo, uma faca, munições de diversos calibres, carregadores, roupa camuflada, radiocomunicadores e porções de drogas.>