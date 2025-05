CULTURA

Museus baianos participam da Semana Nacional com programação diversa e interativa

Atividades incluem oficinas, instalações interativas, exibições de filmes e experiências com tecnologias digitais

Tharsila Prates

Publicado em 14 de maio de 2025 às 18:58

Museus de Salvador e do Recôncavo participam da iniciativa Crédito: Divulgação Wuiga Rubini/ GOVBA

Segue até domingo (18) a 23ª Semana Nacional de Museus, com atividades em várias instituições culturais de Salvador e em Cabaceiras do Paraguaçu, no Recôncavo Baiano. Organizada pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), a iniciativa busca aproximar os museus do público e reforçar a importância desses espaços para a preservação da memória coletiva.

>

Com o tema ‘O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação’, a programação acontece no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC-Bahia), no Museu de Arte da Bahia (MAB), no Museu de Arte Moderna (MAM), em Salvador; e no Parque Histórico Castro Alves (PHCA), na cidade de Cabaceiras do Paraguaçu. A agenda traz oficinas, instalações interativas, exibições de filmes e experiências com tecnologias digitais, com foco na democratização do acesso à cultura e no fortalecimento do vínculo entre os museus e a sociedade.>

“A Semana de Museus é um convite para a sociedade ocupar esses espaços, tornando-os locais de troca, reflexão e construção de um futuro mais inclusivo”, afirma Adriana Cravo, diretora de Museus do Ipac.>

No MAC-Bahia, na Rua da Graça, a instalação Aquário está aberta todos os dias, das 15h às 18h. Também estão previstas oficinas de criação de hologramas com garrafa PET, introdução à programação criativa com p5.js — uma ferramenta que ensina lógica de programação por meio de experimentos visuais —, além da imersiva Corpo Indumentária/Transe, voltada a artistas afrodescendentes. Nas noites de sexta-feira (16) e sábado (17) estão programadas ainda visitas guiadas com lanternas, que prometem uma experiência lúdica e sensorial para todas as idades.>

Além das oficinas de fotografia e atividades para crianças, no MAB, que fica no Corredor da Vitória, o público poderá participar de rodas de conversa sobre a obra de Carybé e assistir ao recital Carybé e a Bahia, na sexta-feira (16).>

No MAM, na Avenida Contorno, o sábado (17) será de arte e contação de histórias com Goya Lopes. No Parque Histórico Castro Alves (PHCA), em Cabaceiras do Paraguaçu, haverá oficinas de pulseiras artesanais, contação de histórias e o Festival Comida do Lugar, que celebra a cultura local por meio da gastronomia e do saber popular.>