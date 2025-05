VEJA

Em 1ª saída do Vaticano, Leão 14 visita túmulo do papa Francisco

Cardeal norte-americano foi eleito na última quinta-feira (8)

O Papa Leão 14 fez neste sábado (10) sua primeira viagem para fora do Vaticano, em local a cerca de uma hora a leste de Roma, para visitar um santuário católico, parando no caminho de volta para prestar homenagens no túmulo de seu antecessor, Francisco.>

Leão 14 acenou do lado do passageiro de um Volkswagen ao chegar à Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Entrando na igreja sob alguns gritos de "Viva il papa" (Viva o papa), Leão 14 caminhou lentamente até o túmulo de Francisco, depositando nele uma flor branca.>

Leão 14

O papa apertou as mãos e ofereceu bênçãos a algumas pessoas na multidão antes de entrar no santuário.>

No final da visita, ele disse aos presentes no santuário que queria ir rezar pedindo orientação nos primeiros dias de seu papado, de acordo com uma declaração do Vaticano.>