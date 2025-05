IGREJA

Cardeal revela quantos votos Leão 14 recebeu para se tornar papa

O norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi eleito na última quinta-feira (8)

A revelação foi feita neste sábado (10), depois que o pontífice teve o primeiro encontro formal com os cardeais. Diferentemente do que costuma ocorrer, Leão 14 fez um discurso preparado e depois permitiu que os cardeais comentassem sobre questões da Igreja. Em geral, o espaço para o diálogo não costuma ser aberto nesta reunião. >

"Ele ouviu com muita atenção, mas sabe que terá que tomar as decisões. Mas estamos aqui para ajudá-lo", disse o cardeal irlandês Sean Brady à agência Reuters. Já o cardeal espanhol Aquilino Bocos Merino descreveu o encontro como "muito cordial e comunitário". >

Escolha do nome

O papa também falou sobre a escolha do novo nome, afirmando que gostaria de continuar no caminho do papa Leão XIII, que abordou “a questão social no contexto da primeira grande revolução industrial”. Leão XIII governou a Igreja Católica Romana de 1878 até sua morte em 1903 e é lembrado como um papa da doutrina social católica.

