NOVIDADE

Marina Sena anuncia novo álbum 'Coisas Naturais'; veja data de lançamento

Terceiro disco de estúdio da cantora, trabalho promete unir referências do MPB à eletrônica

No teaser, divulgado no Instagram da artista, Marina aparece performando em diversos ambientes, sugerindo que as canções vão ganhar clipes. O instrumental, por sua vez, vem potente com diversas influências, do MPB à eletrônica. >