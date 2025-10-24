FESTA DE LUXO

Festa de Maria Flor tem bolo com 5 mil flores de açúcar e tema da Cinderela

Filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe celebrou 3 anos com festão luxuoso em Goiânia e bolo assinado por Denilson Lima

Heider Sacramento

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 07:01

Bolo de Maria Flor teve 5 mil flores de açúcar e tema da Cinderela Crédito: Reprodução/Instagram

Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou 3 aninhos com uma comemoração encantadora em Goiânia, nesta quinta-feira (23). Inspirada no conto da Cinderela, a festa chamou atenção pelo bolo monumental criado pelo confeiteiro Denilson Lima.

A obra de arte doce impressionou com 5 mil flores de açúcar, todas moldadas à mão, e uma abóbora feita de glacê bordado. “Foram semanas de dedicação, mais de 20 artistas envolvidos... A abóbora de açúcar nasceu para ser o símbolo desse sonho transformado em realidade”, contou Denilson nas redes sociais.

O sabor do bolo também foi um capítulo à parte: massa branca com recheio de praliné de amêndoas, frutas vermelhas e brigadeiro de leite condensado, escolhidos para agradar ao paladar de Virginia. “Foi pensado especialmente para a Virgínia com o sabor suave e elegante que ela ama”, revelou o confeiteiro.