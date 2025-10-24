Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Festa de Maria Flor tem bolo com 5 mil flores de açúcar e tema da Cinderela

Filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe celebrou 3 anos com festão luxuoso em Goiânia e bolo assinado por Denilson Lima

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 07:01

Bolo de Maria Flor teve 5 mil flores de açúcar e tema da Cinderela
Bolo de Maria Flor teve 5 mil flores de açúcar e tema da Cinderela Crédito: Reprodução/Instagram

Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou 3 aninhos com uma comemoração encantadora em Goiânia, nesta quinta-feira (23). Inspirada no conto da Cinderela, a festa chamou atenção pelo bolo monumental criado pelo confeiteiro Denilson Lima.

A obra de arte doce impressionou com 5 mil flores de açúcar, todas moldadas à mão, e uma abóbora feita de glacê bordado. “Foram semanas de dedicação, mais de 20 artistas envolvidos... A abóbora de açúcar nasceu para ser o símbolo desse sonho transformado em realidade”, contou Denilson nas redes sociais.

Veja os detalhes da festa mágica de Maria Flor

Festa da Cinderela de Maria Flor por Reprodução/Instagram
Festa da Cinderela de Maria Flor por Reprodução/Instagram
Festa da Cinderela de Maria Flor por Reprodução/Instagram
Festa da Cinderela de Maria Flor por Reprodução/Instagram
Festa da Cinderela de Maria Flor por Reprodução/Instagram
Festa da Cinderela de Maria Flor por Reprodução/Instagram
Festa da Cinderela de Maria Flor por Reprodução/Instagram
Festa da Cinderela de Maria Flor por Reprodução/Instagram
Festa da Cinderela de Maria Flor por Reprodução/Instagram
1 de 9
Festa da Cinderela de Maria Flor por Reprodução/Instagram

O sabor do bolo também foi um capítulo à parte: massa branca com recheio de praliné de amêndoas, frutas vermelhas e brigadeiro de leite condensado, escolhidos para agradar ao paladar de Virginia. “Foi pensado especialmente para a Virgínia com o sabor suave e elegante que ela ama”, revelou o confeiteiro.

Leia mais

Cantor Lô Borges é internado em BH após intoxicação por medicamentos

Vídeo de Alana Cabral comemorando papel de protagonista em 'Três Graças' viraliza nas redes

Após o nascimento da 2ª filha, Bruna Biancardi estreia em nova carreira

Encerrando o conto de fadas real, Denilson celebrou o feito: “Criar para alguém que acredita na arte, que sonha grande, é o que nos move todos os dias.”

Leia mais

Imagem - Gerluce se assusta com valor milionário de estátua em 'Três Graças'

Gerluce se assusta com valor milionário de estátua em 'Três Graças'

Imagem - Após perder processo para Felipe Neto, Antonia Fontenelle tem 30 dias para retornar ao Brasil e cumprir pena

Após perder processo para Felipe Neto, Antonia Fontenelle tem 30 dias para retornar ao Brasil e cumprir pena

Imagem - O que é o ‘slow dumping’? Entenda o método brutal de término que viralizou nas redes

O que é o ‘slow dumping’? Entenda o método brutal de término que viralizou nas redes

Tags:

Virginia Fonseca Aniversário de Maria Flor Maria Flor

Mais recentes

Imagem - Saiba qual é a cor e o número da sorte que favorecem seu signo hoje (24 de outubro)

Saiba qual é a cor e o número da sorte que favorecem seu signo hoje (24 de outubro)
Imagem - Mudança e sorte no ar: 3 signos vivem uma virada poderosa nesta sexta-feira (24 de outubro)

Mudança e sorte no ar: 3 signos vivem uma virada poderosa nesta sexta-feira (24 de outubro)
Imagem - 4 signos despertam para um novo propósito nesta sexta (24); veja o que o dia reserva para cada um

4 signos despertam para um novo propósito nesta sexta (24); veja o que o dia reserva para cada um

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada