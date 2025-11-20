NOVO CAPÍTULO

Após deixar o Jornal Nacional, William Bonner aproveita férias românticas com a esposa nos EUA

Jornalista aproveita a primeira viagem de férias desde a despedida do Jornal Nacional

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 21:00

William Bonner e Natasha Dantas em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram

Se você estava se perguntando como William Bonner está aproveitando a nova fase longe da bancada do Jornal Nacional, a resposta veio diretamente de Nova York. O jornalista, de 62 anos, apareceu na última quarta-feira (19) curtindo férias com a esposa, Natasha Dantas, de 55 anos, em clima descontraído e romântico.

O casal posou juntinho durante um passeio pelo Rockefeller Center, um dos pontos mais famosos de Manhattan, conhecido pela pista de patinação no gelo e pela tradicional árvore de Natal que vira cenário de filmes e cartões. Natasha, que costuma registrar as viagens do casal, vem compartilhando cliques desde o momento em que o avião pousou nos Estados Unidos.

Esta é a primeira grande viagem de Bonner após sua despedida do JN, onde permaneceu por 29 anos como apresentador e editor-chefe. O jornalista ‘passou o bastão’ para Cesar Tralli e já tem novos planos na Globo: ele deve assumir o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg em 2026, abrindo um novo capítulo em sua carreira.

Natasha e Bonner assumiram o relacionamento em 2017, embora já se conhecessem havia bem mais tempo. A relação começou de forma pouco comum: ela foi fisioterapeuta dele durante um período em que o jornalista enfrentava uma hérnia de disco e a amizade acabou evoluindo.