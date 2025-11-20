Acesse sua conta
Após deixar o Jornal Nacional, William Bonner aproveita férias românticas com a esposa nos EUA

Jornalista aproveita a primeira viagem de férias desde a despedida do Jornal Nacional

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 21:00

William Bonner e Natasha Dantas em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram

Se você estava se perguntando como William Bonner está aproveitando a nova fase longe da bancada do Jornal Nacional, a resposta veio diretamente de Nova York. O jornalista, de 62 anos, apareceu na última quarta-feira (19) curtindo férias com a esposa, Natasha Dantas, de 55 anos, em clima descontraído e romântico.

O casal posou juntinho durante um passeio pelo Rockefeller Center, um dos pontos mais famosos de Manhattan, conhecido pela pista de patinação no gelo e pela tradicional árvore de Natal que vira cenário de filmes e cartões. Natasha, que costuma registrar as viagens do casal, vem compartilhando cliques desde o momento em que o avião pousou nos Estados Unidos.

Show de Léo Santana é cancelado após fortes chuvas em Salvador; saiba nova data

Show de Léo Santana é cancelado após fortes chuvas em Salvador; saiba nova data

'O Amanhecer da Colheita': novo 'Jogos Vorazes' mostra a origem do vilão Snow; veja trailer

'O Amanhecer da Colheita': novo 'Jogos Vorazes' mostra a origem do vilão Snow; veja trailer

Anjo da Revelação abre um portal poderoso hoje (20/11): 4 signos descobrirão uma verdade impossível de ignorar

Anjo da Revelação abre um portal poderoso hoje (20/11): 4 signos descobrirão uma verdade impossível de ignorar

Esta é a primeira grande viagem de Bonner após sua despedida do JN, onde permaneceu por 29 anos como apresentador e editor-chefe. O jornalista ‘passou o bastão’ para Cesar Tralli e já tem novos planos na Globo: ele deve assumir o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg em 2026, abrindo um novo capítulo em sua carreira.

William Bonner e Natasha Dantas

William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
Natasha Dantas e William Bonner em Nova York por Reprodução/Instagram
Natasha Dantas faz post comentando saída de William Bonner do Jornal Nacional por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner compartilha foto com os filhos quando ainda eram crianças por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner com os filhos, Vinícius, Laura e Beatriz, e sua atual esposa, Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
1 de 14
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais

Quem é Natasha Dantas, esposa de William Bonner que mudou de carreira aos 55 anos

Natasha e Bonner assumiram o relacionamento em 2017, embora já se conhecessem havia bem mais tempo. A relação começou de forma pouco comum: ela foi fisioterapeuta dele durante um período em que o jornalista enfrentava uma hérnia de disco e a amizade acabou evoluindo.

O casamento aconteceu em setembro de 2018, em uma cerimônia íntima em São Paulo. Antes disso, Bonner foi casado com Fátima Bernardes por 26 anos. Eles são pais dos trigêmeos Laura, Vinicius e Beatriz.

Conheça os sintomas da andropausa e as formas de tratamento

Conheça os sintomas da andropausa e as formas de tratamento

Exercício físico pode revelar doenças silenciosas

Exercício físico pode revelar doenças silenciosas

Cabelos cacheados e crespos: 8 passos para uma rotina de cuidados

Cabelos cacheados e crespos: 8 passos para uma rotina de cuidados

César Tralli é impedido de encerrar o Jornal Nacional com o tradicional 'boa noite' usado por Bonner; entenda por que

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner se fantasia como os pais junto com namorado

Descubra o que fazem hoje os trigêmeos de William Bonner e Fátima Bernardes

Quem é Natasha Dantas, esposa de William Bonner que mudou de carreira aos 55 anos

Quanto Bonner vai ganhar no Globo Repórter? Novo salário surpreende após saída do Jornal Nacional

Eua Férias William Bonner Jornal Nacional Estados Unidos Nova York Bonner

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Dia de virada: Aquário, libra e mais 2 signos recebem um empurrão do universo nesta quinta (20 de novembro)

Dia de virada: Aquário, libra e mais 2 signos recebem um empurrão do universo nesta quinta (20 de novembro)
Eliminação hoje! Enquete do CORREIO indica quem sai de 'A Fazenda 17' nesta quinta (20)

Eliminação hoje! Enquete do CORREIO indica quem sai de 'A Fazenda 17' nesta quinta (20)

Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas com risco de alagamentos em Salvador
01

Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas com risco de alagamentos em Salvador

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
02

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado
03

Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado

Prefeita de cidade baiana faz apelo após fortes chuvas: 'Situação terrível'
04

Prefeita de cidade baiana faz apelo após fortes chuvas: 'Situação terrível'