Após deixar o Jornal Nacional, William Bonner aproveita férias românticas com a esposa nos EUA

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 21:00
Se você estava se perguntando como William Bonner está aproveitando a nova fase longe da bancada do Jornal Nacional, a resposta veio diretamente de Nova York. O jornalista, de 62 anos, apareceu na última quarta-feira (19) curtindo férias com a esposa, Natasha Dantas, de 55 anos, em clima descontraído e romântico.
O casal posou juntinho durante um passeio pelo Rockefeller Center, um dos pontos mais famosos de Manhattan, conhecido pela pista de patinação no gelo e pela tradicional árvore de Natal que vira cenário de filmes e cartões. Natasha, que costuma registrar as viagens do casal, vem compartilhando cliques desde o momento em que o avião pousou nos Estados Unidos.
Esta é a primeira grande viagem de Bonner após sua despedida do JN, onde permaneceu por 29 anos como apresentador e editor-chefe. O jornalista ‘passou o bastão’ para Cesar Tralli e já tem novos planos na Globo: ele deve assumir o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg em 2026, abrindo um novo capítulo em sua carreira.
William Bonner e Natasha Dantas
Natasha e Bonner assumiram o relacionamento em 2017, embora já se conhecessem havia bem mais tempo. A relação começou de forma pouco comum: ela foi fisioterapeuta dele durante um período em que o jornalista enfrentava uma hérnia de disco e a amizade acabou evoluindo.
O casamento aconteceu em setembro de 2018, em uma cerimônia íntima em São Paulo. Antes disso, Bonner foi casado com Fátima Bernardes por 26 anos. Eles são pais dos trigêmeos Laura, Vinicius e Beatriz.