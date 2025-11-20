Acesse sua conta
Dia de virada: Aquário, libra e mais 2 signos recebem um empurrão do universo nesta quinta (20 de novembro)

Com o Sol em Sagitário, alguns signos entram em uma fase decisiva de mudanças

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 22:00

Signos e passado
Signos e passado Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira, 20 de novembro, chega vibrando alto e anunciando transformações importantes. Não só pela potência do Dia da Consciência Negra, que traz memória, força e conexão ancestral, mas também pela energia do Sol em Sagitário, que impulsiona coragem, esclarecimento e um senso de direção renovado.

É um daqueles dias em que a vida parece puxar você para frente, mesmo que você ainda não se sinta pronto. Sagitário amplia horizontes; o feriado aprofunda raízes. Juntos, eles criam um campo energético que mexe com decisões, conversas, postura e autoestima.

Quatro signos, em especial, sentem o impacto de maneira mais imediata: eles quebram ciclos, recebem sinais importantes e começam uma fase de expansão.

Os signos mais impactados:

  • Sagitário: O Sol no seu signo te coloca no centro da cena. Convites, oportunidades e decisões se materializam.

  • Libra: Você enxerga possibilidades que antes pareciam distantes. Um insight pode mudar seus próximos meses.

  • Câncer: A energia do dia ativa memórias importantes e libera peso antigo.

  • Aquário: O dia traz clareza sobre projetos, escolhas e conversas que estavam nebulosas.

  • E para os outros signos?

Mesmo quem não está no quarteto de destaque percebe o clima de movimentação: relações se ajustam, oportunidades surgem, intuições disparam e a verdade ganha força. É um dia para confiar no que desperta dentro de você e seguir o fluxo.

Esta quinta-feira não passa despercebida: ela marca uma chave virada no céu e na vida prática.

