Dia de virada: Aquário, libra e mais 2 signos recebem um empurrão do universo nesta quinta (20 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 22:00
A quinta-feira, 20 de novembro, chega vibrando alto e anunciando transformações importantes. Não só pela potência do Dia da Consciência Negra, que traz memória, força e conexão ancestral, mas também pela energia do Sol em Sagitário, que impulsiona coragem, esclarecimento e um senso de direção renovado.
É um daqueles dias em que a vida parece puxar você para frente, mesmo que você ainda não se sinta pronto. Sagitário amplia horizontes; o feriado aprofunda raízes. Juntos, eles criam um campo energético que mexe com decisões, conversas, postura e autoestima.
Quatro signos, em especial, sentem o impacto de maneira mais imediata: eles quebram ciclos, recebem sinais importantes e começam uma fase de expansão.
Os signos mais impactados:
As 3 qualidades de cada signo
Mesmo quem não está no quarteto de destaque percebe o clima de movimentação: relações se ajustam, oportunidades surgem, intuições disparam e a verdade ganha força. É um dia para confiar no que desperta dentro de você e seguir o fluxo.
Esta quinta-feira não passa despercebida: ela marca uma chave virada no céu e na vida prática.