César Tralli é impedido de encerrar o Jornal Nacional com o tradicional 'boa noite' usado por Bonner; entenda por que

Fernanda Varela
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17:44
A aguardada estreia de César Tralli como âncora titular do Jornal Nacional, da TV Globo, teve um detalhe curioso que chamou a atenção do público: o jornalista foi orientado a não dizer o tradicional “boa noite” ao final da edição desta segunda-feira (3).
César Tralli
De acordo com a coluna Veja Gente, a decisão partiu da direção do JN, que optou por manter o encerramento habitual feito pela colega Renata Vasconcellos. A medida teria sido uma forma de preservar a identidade do telejornal e garantir uma transição gradual após a saída de William Bonner, que deixou o posto após quase 30 anos à frente da bancada.
Mesmo sem a saudação final, Tralli conduziu a edição com segurança e leveza, mantendo o estilo que o consagrou no *SP1* e em coberturas de grandes acontecimentos nacionais. Nas redes sociais, o público celebrou a estreia e elogiou a naturalidade do jornalista. Muitos, no entanto, notaram a ausência do “boa noite” tradicional, gesto que há décadas encerra o principal telejornal do país.
