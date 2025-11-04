Acesse sua conta
César Tralli é impedido de encerrar o Jornal Nacional com o tradicional 'boa noite' usado por Bonner; entenda por que

Jornalista assumiu oficialmente o posto de William Bonner nesta segunda-feira (3), mas precisou seguir uma orientação da direção do telejornal

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17:44

Bonner passou o bastão de âncora do JN para Tralli
Bonner passou o bastão de âncora do JN para Tralli Crédito: Captura de Tela / Globoplay

A aguardada estreia de César Tralli como âncora titular do Jornal Nacional, da TV Globo, teve um detalhe curioso que chamou a atenção do público: o jornalista foi orientado a não dizer o tradicional “boa noite” ao final da edição desta segunda-feira (3).

César Tralli

1 de 12
De acordo com a coluna Veja Gente, a decisão partiu da direção do JN, que optou por manter o encerramento habitual feito pela colega Renata Vasconcellos. A medida teria sido uma forma de preservar a identidade do telejornal e garantir uma transição gradual após a saída de William Bonner, que deixou o posto após quase 30 anos à frente da bancada.

Leia mais

Imagem - De Hollywood ao Jornal Nacional: a história inesperada por trás da vinheta mais famosa da TV brasileira

De Hollywood ao Jornal Nacional: a história inesperada por trás da vinheta mais famosa da TV brasileira

Imagem - Bonner se despede do Jornal Nacional sob aplausos dos bastidores: 'Meu último boa noite'

Bonner se despede do Jornal Nacional sob aplausos dos bastidores: 'Meu último boa noite'

Imagem - Quanto Bonner vai ganhar no Globo Repórter? Novo salário surpreende após saída do Jornal Nacional

Quanto Bonner vai ganhar no Globo Repórter? Novo salário surpreende após saída do Jornal Nacional

Mesmo sem a saudação final, Tralli conduziu a edição com segurança e leveza, mantendo o estilo que o consagrou no *SP1* e em coberturas de grandes acontecimentos nacionais. Nas redes sociais, o público celebrou a estreia e elogiou a naturalidade do jornalista. Muitos, no entanto, notaram a ausência do “boa noite” tradicional, gesto que há décadas encerra o principal telejornal do país.

Despedida de Bonner do Jornal Nacional

1 de 10
Tags:

William Bonner César Tralli Jornal Nacional

