Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjos do Amor anunciam: três signos vão viver paixão avassaladora e melhor fase do amor nos próximos 15 dias

Signos serão abençoados por uma energia especial que promete paixões verdadeiras, reconciliações e um amor mais maduro neste mês

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 20:28

Signos no amor
Signos no amor Crédito: Reprodução

Novembro começa envolto em uma atmosfera de ternura, recomeços e novas chances para o coração. Os anjos do amor estão ativos, abrindo caminhos para reconciliações, fortalecendo laços e atraindo pessoas certas para os encontros certos. Será um período em que gestos simples terão poder transformador e o universo mostrará, de forma clara, que o amor não se perde, ele apenas espera o momento de florescer novamente. Para três signos, essa fase representará uma virada profunda na vida afetiva, com promessas de segurança emocional, reciprocidade e sentimentos que finalmente encontram espaço para crescer.

Leia mais

Imagem - Astros anunciam: esses 2 signos vão ganhar muito dinheiro até o fim de 2025

Astros anunciam: esses 2 signos vão ganhar muito dinheiro até o fim de 2025

Imagem - Semana decisiva: 5 signos viverão dias de sorte e recomeços poderosos

Semana decisiva: 5 signos viverão dias de sorte e recomeços poderosos

Imagem - Mega da Virada: veja quais sãos os 5 signos que têm mais chances de ganhar o prêmio

Mega da Virada: veja quais sãos os 5 signos que têm mais chances de ganhar o prêmio

Câncer

Os nativos de Câncer viverão uma fase de entrega total. O amor se tornará prioridade e o desejo de construir algo duradouro falará mais alto. O passado pode ressurgir com um novo propósito, mas o diferencial agora será a maturidade emocional. É um mês ideal para abrir o coração, confiar novamente e permitir que o sentimento floresça sem medo.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Libra

Para Libra, o amor volta a brilhar com leveza e reciprocidade. As dúvidas que antes pareciam confusas começam a se dissipar, e o universo traz clareza sobre quem realmente merece estar ao lado. O charme natural do signo estará em evidência, atraindo olhares e reaproximando pessoas que o destino afastou por um tempo. É o momento certo para recomeçar e fortalecer vínculos.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Aquário

Aquário viverá um período de sonhos realizados. O romantismo típico do signo encontrará resposta no outro, e tudo parecerá fluir com sintonia rara. Encontros marcados pelo acaso poderão se transformar em histórias duradouras. A sensibilidade estará à flor da pele, tornando cada gesto, mensagem ou olhar ainda mais significativo. Novembro será um convite ao amor puro e verdadeiro.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Neste mês, o céu promete encontros que aquecem o coração e situações que mostram que o amor ainda é o sentimento mais poderoso de todos.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos

Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos
Imagem - Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada