Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Semana decisiva: 5 signos viverão dias de sorte e recomeços poderosos

O período marca um ponto de virada energética

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 11:30

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Touro, Gêmeos, Leão, Escorpião e Peixes estão entre os signos que mais sentirão os efeitos positivos da nova semana, que começa nesta segunda-feira (3). O período marca um ponto de virada energética, em que o Universo favorece quem busca equilíbrio, coragem e renovação.

Touro

Os taurinos entram em uma fase de leveza interior e inspiração. Será mais fácil confiar em si mesmos e perceber que estão caminhando na direção certa. A energia da semana abre espaço para a paz e o prazer nas pequenas conquistas. É hora de desacelerar e valorizar o bem-estar emocional.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Gêmeos

A semana reacende o entusiasmo dos geminianos. A vida volta a parecer divertida e cheia de possibilidades. Uma conversa importante ou reencontro pode representar um divisor de águas. O segredo é não se prender ao medo de errar: o Universo recompensa quem se arrisca e dá o primeiro passo rumo ao novo.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Leão

Leão entra em um ciclo de clareza e libertação. Situações que causavam preocupação começam a se dissolver, abrindo espaço para a serenidade. O momento pede calma e confiança no tempo das coisas. Permitir que a vida flua trará respostas e alegrias inesperadas.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Escorpião

Os escorpianos sentirão um impulso de libertação. Esta semana traz coragem para dizer “basta” a situações desgastantes e recomeçar com mais autenticidade. Mesmo pequenas mudanças terão grandes efeitos. A intuição será o guia principal, ouça o que o coração diz antes de agir.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Peixes

A sorte volta a sorrir para Peixes. O período será movimentado, mas favorável, com boas notícias e surpresas agradáveis. As estrelas incentivam a agir com confiança e não duvidar do próprio valor. Tudo indica que uma fase colorida e promissora está prestes a começar.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

A energia da semana favorece a reconstrução e o otimismo. Mesmo que seu signo não esteja entre os destaques, este é um bom momento para abrir o coração e aceitar o que o Universo deseja transformar.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Suzane von Richthofen realmente sobreviveu a ataque do PCC ao se esconder em armário na cadeia?

Suzane von Richthofen realmente sobreviveu a ataque do PCC ao se esconder em armário na cadeia?
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada