ASTROLOGIA

Semana decisiva: 5 signos viverão dias de sorte e recomeços poderosos

O período marca um ponto de virada energética

Fernanda Varela

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 11:30

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Touro, Gêmeos, Leão, Escorpião e Peixes estão entre os signos que mais sentirão os efeitos positivos da nova semana, que começa nesta segunda-feira (3). O período marca um ponto de virada energética, em que o Universo favorece quem busca equilíbrio, coragem e renovação.

Touro

Os taurinos entram em uma fase de leveza interior e inspiração. Será mais fácil confiar em si mesmos e perceber que estão caminhando na direção certa. A energia da semana abre espaço para a paz e o prazer nas pequenas conquistas. É hora de desacelerar e valorizar o bem-estar emocional.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Gêmeos

A semana reacende o entusiasmo dos geminianos. A vida volta a parecer divertida e cheia de possibilidades. Uma conversa importante ou reencontro pode representar um divisor de águas. O segredo é não se prender ao medo de errar: o Universo recompensa quem se arrisca e dá o primeiro passo rumo ao novo.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado 1 de 5

Leão

Leão entra em um ciclo de clareza e libertação. Situações que causavam preocupação começam a se dissolver, abrindo espaço para a serenidade. O momento pede calma e confiança no tempo das coisas. Permitir que a vida flua trará respostas e alegrias inesperadas.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Escorpião

Os escorpianos sentirão um impulso de libertação. Esta semana traz coragem para dizer “basta” a situações desgastantes e recomeçar com mais autenticidade. Mesmo pequenas mudanças terão grandes efeitos. A intuição será o guia principal, ouça o que o coração diz antes de agir.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo 1 de 6

Peixes

A sorte volta a sorrir para Peixes. O período será movimentado, mas favorável, com boas notícias e surpresas agradáveis. As estrelas incentivam a agir com confiança e não duvidar do próprio valor. Tudo indica que uma fase colorida e promissora está prestes a começar.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5