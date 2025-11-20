Acesse sua conta
Eliminação hoje! Enquete do CORREIO indica quem sai de 'A Fazenda 17' nesta quinta (20)

Votação segue acirrada entre Duda, Maria e Wallas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 21:51

Duda Wendling, Maria Caporrusso e Wallas Arrais estão na Roça em A Fazenda 17 Crédito: Divulgação

Tensão toma conta em A Fazenda 17, e o público está dividido sobre quem deve continuar no jogo. A enquete do CORREIO mostra que a 9ª Roça está completamente indefinida e promete uma das eliminações mais imprevisíveis da edição.

Segundo o levantamento, Duda lidera a preferência do público para continuar no jogo, com 39,77% dos votos. Logo atrás, aparecem Maria, com 30,98%, e Wallas, com 29,26%. A disputa segue apertada e os números que deixam claro que qualquer um deles pode se salvar na votação oficial desta quinta (20).

Mas enquanto o público vota, o clima dentro da sede está longe de ser tranquilo. A formação da 9ª Roça foi marcada por farpas, ironias e discursos inflamados. A fazendeira da semana, Saory, não pensou duas vezes antes de indicar Wallas Arrais direto para a berlinda.

Elenco de "A Fazenda 17"

Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais
Nizam  por Reprodução
Toninho Tornado por Reprodução
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Matheus Martins por Reprodução
Walério Aráujo por Reprodução
Renata Muller por Reprodução
Maria Caporusso por Reprodução
Luiz Otávio Mesquita por Reprodução
Kathy Maravilha por Reprodução
Gabily por Reprodução
Fernando Sampaio por Reprodução
Fabiano Moraes por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Duda Wendling por Reprodução
Creo Kellab por Reprodução
Carol Lekker por Reprodução
Martina Sanzi por Reprodução
Saory Cardoso por Reprodução
Shia Phoenix por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
Wallas Arrais por Reprodução
Will Guimarães por Reprodução
Yoná Sousa por Reprodução
Michele Barros por Reprodução
Guilherme Boury por Reprodução
1 de 26
Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais

“Para começar, me dá até um desânimo de votar nele, porque ele é o famoso palestrinha. Adora fazer discurso que não faz o menor sentido. Fala, fala e não diz nada”, disparou ela, sem rodeios.

A justificativa caiu como uma luva para Maria e Carol Lekker, que já estavam em atrito com o peão. As duas chegaram a ironizar Wallas antes mesmo da indicação.

“WA, que só veio pra fumar e palestrar”, repetiam em coro pelo quarto. Carol ainda afirmou que ele “não escapa dessa Roça”.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Belo reage às brigas de Rayane em A Fazenda 17 e desabafa: ‘triste demais’

Enquete ‘A Fazenda 17’: Wallas, Duda e Maria estão na Roça; vote em quem deve ficar

‘A Fazenda 17’: Dudu Camargo é condenado na Justiça durante confinamento

Para completar o time na berlinda, a prova promovida pela marca Sapatinho de Luxo colocou Dudu, Duda e Maria em um desafio de velocidade e agilidade. Eles tiveram que escalar, desencaixar caixas, encontrar chaves corretas e montar pares de sapatos para liberar o botão final. Dudu levou a melhor, tornando-se Fazendeiro pela terceira vez e, assim, escapou da Roça.

Com isso, o trio formado ficou: Wallas x Duda x Maria.

Agora, resta saber se o favoritismo momentâneo da enquete vai se confirmar ou se o público vai surpreender com um resultado inesperado. 

Tags:

A Fazenda 17 Record Roça A Fazenda Wallas Arrais Duda Wendling

