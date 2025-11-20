REALITY SHOW

Eliminação hoje! Enquete do CORREIO indica quem sai de 'A Fazenda 17' nesta quinta (20)

Votação segue acirrada entre Duda, Maria e Wallas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 21:51

Duda Wendling, Maria Caporrusso e Wallas Arrais estão na Roça em A Fazenda 17 Crédito: Divulgação

Tensão toma conta em A Fazenda 17, e o público está dividido sobre quem deve continuar no jogo. A enquete do CORREIO mostra que a 9ª Roça está completamente indefinida e promete uma das eliminações mais imprevisíveis da edição.

Segundo o levantamento, Duda lidera a preferência do público para continuar no jogo, com 39,77% dos votos. Logo atrás, aparecem Maria, com 30,98%, e Wallas, com 29,26%. A disputa segue apertada e os números que deixam claro que qualquer um deles pode se salvar na votação oficial desta quinta (20).

Mas enquanto o público vota, o clima dentro da sede está longe de ser tranquilo. A formação da 9ª Roça foi marcada por farpas, ironias e discursos inflamados. A fazendeira da semana, Saory, não pensou duas vezes antes de indicar Wallas Arrais direto para a berlinda.

“Para começar, me dá até um desânimo de votar nele, porque ele é o famoso palestrinha. Adora fazer discurso que não faz o menor sentido. Fala, fala e não diz nada”, disparou ela, sem rodeios.

A justificativa caiu como uma luva para Maria e Carol Lekker, que já estavam em atrito com o peão. As duas chegaram a ironizar Wallas antes mesmo da indicação.

“WA, que só veio pra fumar e palestrar”, repetiam em coro pelo quarto. Carol ainda afirmou que ele “não escapa dessa Roça”.

Para completar o time na berlinda, a prova promovida pela marca Sapatinho de Luxo colocou Dudu, Duda e Maria em um desafio de velocidade e agilidade. Eles tiveram que escalar, desencaixar caixas, encontrar chaves corretas e montar pares de sapatos para liberar o botão final. Dudu levou a melhor, tornando-se Fazendeiro pela terceira vez e, assim, escapou da Roça.



Com isso, o trio formado ficou: Wallas x Duda x Maria.