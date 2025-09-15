Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é o político flagrado com homem casado em motel por R$ 150

Eliú Oliveira (DC) viralizou após mulher o flagrar com esposo dela

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 19:31

Eliú Oliveira foi flagrado com casado em motel
Eliú Oliveira foi flagrado com casado em motel Crédito: Reprodução/Redes sociais

O suplente de vereador Eliú Oliveira (DC), da Cidade da Esperança, no Rio Grande do Norte, viralizou nas redes sociais após ser flagrado por uma mulher com o marido dela em um motel de Natal.

O político de 57 anos é formado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Ele foi eleito vereador em Natal em 2020 e se candidatou novamente em 2024, quando se tornou suplente.

Mulher flagrou o esposo com o suplente de vereador Eliú Oliveira (DC)

Mulher flagrou o esposo com o suplente de vereador Eliú Oliveira (DC) por Reprodução/Redes sociais
Mulher flagrou o esposo com o suplente de vereador Eliú Oliveira (DC) por Reprodução/Redes sociais
Mulher flagrou o esposo com o suplente de vereador Eliú Oliveira (DC) por Reprodução/Redes sociais
Eliú Oliveira foi flagrado com casado em motel por Reprodução/Redes sociais
1 de 4
Mulher flagrou o esposo com o suplente de vereador Eliú Oliveira (DC) por Reprodução/Redes sociais

Em seu perfil nas redes sociais, o vereador publica vídeos comentando sobre notícias e atuação política no município onde foi eleito. O parlamentar foca na sua atuação em projetos sociais e demandas comunitárias no bairro Cidade da Esperança, onde mantém base eleitoral.

Leia mais

Imagem - Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’

Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’

Entenda o caso

A mulher do homem que estava com Eliú invadiu o motel e arrombou a porta do quarto onde os dois estavam. “Por R$150, é? Foi bom aí? Foi gostoso?”, questionou ela. Segundo a mulher, o homem teria aceitado a relação sexual por causa do valor oferecido pelo político.

No sábado, após a repercussão do caso, Eliú se pronunciou pela primeira vez em vídeo. “Eu sou Eliú Oliveira, o conhecido vereador da Cidade da Esperança. No caso do escândalo dos R$ 150 no motel, eu não vim dar satisfação da minha vida pessoal para a sociedade. Eu não cometi crime. Eu não sabia do relacionamento. E eu não tenho relacionamento com ninguém. Contudo, me sinto profundamente triste de estar naquelas cenas”, disse.

Ele ainda afirmou que entendia o sentimento da mulher. “Com a chegada da Polícia Militar, conseguimos apaziguar a situação e entrar em um acordo em que os danos causados por ela naquele estabelecimento eu sanaria e ela não divulgaria as imagens. Mas, para mim, o mais importante é que algo muito pior não aconteceu”, declarou.

Mais recentes

Imagem - Resultado da Lotomania 2823, desta segunda-feira (15)

Resultado da Lotomania 2823, desta segunda-feira (15)
Imagem - Resultado da Quina 6827, desta segunda-feira (15)

Resultado da Quina 6827, desta segunda-feira (15)
Imagem - Gilmar Mendes diz que voto de Fux para absolver Bolsonaro foi 'incoerência' e 'contradição'

Gilmar Mendes diz que voto de Fux para absolver Bolsonaro foi 'incoerência' e 'contradição'

MAIS LIDAS

Imagem - Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’
01

Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’

Imagem - 27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro
02

27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro

Imagem - Bahia x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
03

Bahia x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Imagem - Galã afundou no álcool após fazer personagem em novela da Globo: 'Bagunçou minha cabeça'
04

Galã afundou no álcool após fazer personagem em novela da Globo: 'Bagunçou minha cabeça'