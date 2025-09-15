RIO GRANDE DO NORTE

Quem é o político flagrado com homem casado em motel por R$ 150

Eliú Oliveira (DC) viralizou após mulher o flagrar com esposo dela

Yan Inácio

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 19:31

Eliú Oliveira foi flagrado com casado em motel Crédito: Reprodução/Redes sociais

O suplente de vereador Eliú Oliveira (DC), da Cidade da Esperança, no Rio Grande do Norte, viralizou nas redes sociais após ser flagrado por uma mulher com o marido dela em um motel de Natal.

O político de 57 anos é formado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Ele foi eleito vereador em Natal em 2020 e se candidatou novamente em 2024, quando se tornou suplente.

Mulher flagrou o esposo com o suplente de vereador Eliú Oliveira (DC) 1 de 4

Em seu perfil nas redes sociais, o vereador publica vídeos comentando sobre notícias e atuação política no município onde foi eleito. O parlamentar foca na sua atuação em projetos sociais e demandas comunitárias no bairro Cidade da Esperança, onde mantém base eleitoral.

Entenda o caso

A mulher do homem que estava com Eliú invadiu o motel e arrombou a porta do quarto onde os dois estavam. “Por R$150, é? Foi bom aí? Foi gostoso?”, questionou ela. Segundo a mulher, o homem teria aceitado a relação sexual por causa do valor oferecido pelo político.

No sábado, após a repercussão do caso, Eliú se pronunciou pela primeira vez em vídeo. “Eu sou Eliú Oliveira, o conhecido vereador da Cidade da Esperança. No caso do escândalo dos R$ 150 no motel, eu não vim dar satisfação da minha vida pessoal para a sociedade. Eu não cometi crime. Eu não sabia do relacionamento. E eu não tenho relacionamento com ninguém. Contudo, me sinto profundamente triste de estar naquelas cenas”, disse.