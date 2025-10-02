MANCHESTER

Ataque em sinagoga na Inglaterra deixa quatro feridos durante Yom Kippur

Suspeito foi baleado pela polícia; autoridades investigam possível motivação terrorista

Carol Neves

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 07:57

Ataque aconteceu em Sinagoga de Crédito: Reprodução

Quatro pessoas ficaram feridas após um ataque em uma sinagoga no bairro de Crumpsall, em Manchester, na Inglaterra, na manhã desta quinta-feira (2), justamente no Yom Kippur, considerado o dia mais sagrado do calendário judaico.

A polícia da Grande Manchester informou que foi acionada por volta das 9h30 (5h30 em Brasília), depois de relatos de que um carro havia avançado contra pedestres e de que houve também esfaqueamentos. O caso aconteceu na Sinagoga da Congregação Hebraica de Heaton Park, em Middleton Road, área que foi isolada pelas autoridades.

Segundo testemunhas, o suspeito teria investido contra o grupo com o veículo e, em seguida, atacado pessoas com uma faca. Ele acabou sendo baleado por policiais no local. O prefeito Andy Burnham declarou que o agressor "provavelmente" foi morto e classificou o episódio como “um incidente sério”.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que agentes armados atiram contra o homem, enquanto gritam: “Ele tem uma bomba, vão embora. Voltem!”. Até o momento, não houve confirmação de que o suspeito carregava explosivos.

O Serviço de Ambulância do Noroeste declarou “incidente grave” e enviou diversas equipes médicas para o atendimento imediato às vítimas. As autoridades britânicas ainda não detalharam o número exato de feridos.