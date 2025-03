CONFIRA FOTO

Zeca Pagodinho se veste de Jedi de Star Wars em fotos com netos: 'Deixa a força me levar'

Cantor arrancou piadas de internautas com sua caracterização

Zeca Pagodinho arrancou boas piadas dos seus seguidores na manhã desta quarta (12) ao se vestir como Jedi da saga Star Wars em uma foto com os netos. Caracterizado como o personagem Obi-Wan Kenobi, o cantor brincou ao se chamar de “Obi Wan Pagodinho” . >

“Que a força do samba esteja com você”, escreveu na legenda, fazendo referência à clássica frase da franquia de ficção científica “"Que a Força esteja com você".>