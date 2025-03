NO SHAPE?

Tomou bomba? Após polêmicas por magreza, Maiara dá susto em fãs em foto na academia

Brincadeira movimentou as redes sociais nesta quarta (12)

Elis Freire

Publicado em 12 de março de 2025 às 14:33

Maiara em foto na academia nesta quarta (12) Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Maiara publicou uma foto na academia nesta quarta (12) que deu um grande susto nos fãs. Ela apareceu exibindo um grande muque musculoso e comemorando o novo shape, mas tudo se tratava de uma ilusão de ótica. >

"Pra quem não acreditou! Tá aí o shape da gata! Vem né mim!", escreveu Maiara na legenda e citou seu personal trainer.>

Nos comentários os internautas logo perceberam que ela estava com os braços cruzados nas costas e que os músculos saltados no fundo eram de seu preparador físico escondido atrás da artista. Pelo visto não teve bomba!>

"Invejosos dirão que tem uma pessoa atrás dela", comentou uma. "É só contunuar no foc que fica assim", brincou outra. "To ouvindo a Gracyanne chorar lá do BBB", foi mais um comentário de humor. >

Corpo desejado

Ultimamente, o corpo de Maiara tem gerado discussões nas redes sociais pelo excesso de magreza. A cantora perdeu muito peso em pouco tempo e se recusou a passar a "receita" do emagrecimento aos seguidores. Além disso, muitos têm questionado se uma mudança brusca não pode significar algum problema de saúde - o que não tem nenhuma comprovação.>

Maiara, porém, tem se mostrado satisfeita com o próprio corpo. Segundo ela, que fazia dupla com a irmã Maraisa, a mudança tem sido bem vinda. Ela diz aceitar o que vê no espelho, sem dar valor às críticas recebidas. "A gente tem que se amar, olhar no espelho e se aceitar. Eu estou me amando, eu olho no espelho e me aceito, e o resto que se lasque", ressaltou Maiara, em entrevista ao Splash Uol.>