URGÊNCIA

Mateus, da dupla Jorge & Mateus, passa por cirurgia de emergência e anuncia pausa na agenda

Jorge fará as próximas três apresentações sozinho no palco

Mateus Liduário, cantor sertanejo da dupla Jorge & Mateus passou por uma cirurgia de emergência nesta quinta-feira (24). O procedimento de urgência precisou ser feito após uma complicação de uma intervenção anterior no joelho. A equipe do artista anunciou uma pausa na agenda. >

Em comunicado divulgado nas redes sociais da dupla, a equipe explica o cantor precisará se ausentar para se recuperar. "Em fevereiro deste ano, Mateus foi submetido a uma cirurgia no joelho e, por orientação médica, precisará passar, com urgência, por um novo procedimento cirúrgico ainda na tarde de hoje, o que o impossibilita de se apresentar nessas datas. [,,] Esperamos pela pronta recuperação do cantor Mateus", diz.>