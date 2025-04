PROGRESSISTA

'Só pode ser um dom dado por Deus', declarou bispo sobre homossexualidade

Dom Antônio Carlos Maristelo defendeu o acolhimento das pessoas LGBTQUIAP+ na Igreja

Um vídeo do bispo Dom Antônio Carlos Maristelo voltou a viralizar nas redes sociais e reacendeu debates sobre fé, diversidade e aceitação dentro da Igreja Católica. As imagens de 2017 mostram o religioso da Diocese de Caicó/RN defendendo que a homossexualidade não é fruto de uma escolha, mas sim um dom com o qual as pessoas já nascem. >