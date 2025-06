CELEBRIDADES

Solange Almeida diz que tentará ser mãe aos 50: 'Não tem idade para o amor'

Baiana já é mãe de quatro filhos, Rafael, Estrela, Sabrina e Maria Esther Almeida

A cantora Solange Almeida afirmou que tentará ser mãe aos 50 anos. A baiana, que já tem quatro filhos, tentará o quinto com o atual esposo, Monilton Moura, com quem está casada desde 2020. A informação foi anunciada pela artista em entrevista à revista Marie Claire. >

Solange contou que ainda menstrua e que está em preparo para engravidar com vitaminas e exercícios físicos. "Ainda tenho dois embriões congelados. Em conversas com os meus filhos, pensamos na possibilidade de, caso esse procedimento não funcione, eu receber um óvulo de doação. Muitas mulheres acabam com o sonho de serem mães por conta de uma única célula. Não vou deixar que isso atrapalhe o meu", disse.>

A artista comentou sobre como lida com os comentários a respeito de suas decisões individuais, incluindo a de ser mãe aos 50 anos. "A resposta é que não tem idade para o amor. Ser mãe é um amor incondicional. Isso me fez voltar a malhar de forma intensiva, e ter um cuidado com o meu corpo muito melhor. Estou fazendo uma dieta equilibradíssima e se for realmente da vontade de Deus, eu estou pronta", disse.>