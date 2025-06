JÁ É SÃO JOÃO

Ivete Sangalo anima arraiá na escola das filhas em Salvador

Evento aconteceu com a presença de Lore Improta e a filha Liz, que também estuda na instituição

Depois de uma apresentação inédita no São João de Maracanaú, no Ceará, Ivete Sangalo encantou alunos e funcionários da escola onde as filhas Helena e Marina estudam. Isso porque ela comandou um arraiá na instituição no último sábado (14). >