FAMOSOS

Ex-Globo relata angústia após exame em filho recém-nascido: 'Só de lembrar me falta o ar'

Ela aproveitou para fazer alerta aos pais

Fernanda Varela

Publicado em 25 de abril de 2025 às 13:48

Paula Barbosa Crédito: Reprodução

A atriz Paula Barbosa, conhecida por interpretar a personagem Zefa no remake da novela Pantanal, da TV Globo, usou as redes sociais nesta quinta-feira (24) para compartilhar um momento de profunda angústia vivido após o nascimento de seu segundo filho, Arthur, e alertar pais e mães sobre os riscos de interpretação equivocada em exames de triagem neonatal.>

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Paula contou que enfrentou dias de apreensão após o teste do pezinho de Arthur apresentar um resultado falso positivo para Atrofia Muscular Espinhal (AME), uma condição genética grave. O menino, nascido em 10 de abril, é fruto de seu relacionamento com o produtor musical Diego Dalia. O casal também é pai de Daniel, de 7 anos.>

"Passei por algo terrível com o meu bebê", escreveu a atriz na legenda. Segundo Paula, o resultado preocupante demorou cerca de dez dias úteis para ser confirmado como incorreto, período que descreveu como “de muita angústia e agonia”.>

Durante o depoimento, ela explicou que optou por realizar a versão mais completa do teste do pezinho — exame que promete detectar até 48 doenças raras — acreditando estar oferecendo o melhor para o filho. No entanto, ela critica a forma como o exame é oferecido pelos hospitais.>

“O que ninguém nos explicou é que esse tipo de exame pode gerar muitos falsos positivos. É um exame de triagem, não de diagnóstico. Mas isso não foi dito nem a mim, nem ao Diego”, lamentou, destacando a falta de orientação médica adequada. “A gente só ouviu que era um exame mais completo.”>

Paula relatou o momento em que recebeu o resultado como um dos mais difíceis de sua vida: “Foi uma dor muito forte, muito ruim. Só de lembrar me falta o ar. Imaginar que meu pequeninho poderia ter uma doença tão grave, de difícil tratamento, me devastou.”>

A atriz destacou ainda o impacto emocional do episódio em meio ao período delicado do puerpério. “Eu estava sensibilizada, lutando para amamentar, dando leite na colherzinha, com sondinha. E, de repente, essa bomba. Fiquei dias sem conseguir produzir leite suficiente. Precisei complementar quase todas as mamadas”, contou.>

Paula Barbosa encerrou o relato com um apelo: “Esses exames não deveriam ser oferecidos sem que se explique claramente o risco de erro. É preciso informação, orientação. Quando a gente sabe o que está acontecendo, consegue passar pela situação com mais calma.”>