POSSÍVEL MUDANÇA

Vaticano pode alterar data do Carnaval; entenda

Festa popular depende da data Páscoa e sempre ocorre 46 dias antes



Elis Freire

Alô Alô Bahia

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 18:42

Carnaval de Salvador Crédito: Cleber Santos/Divulgação

“Quando vai cair o Carnaval esse ano?”. Não é incomum ouvir essa frase, já que o Feriado do Carnaval é uma data móvel, variando de ano em ano de acordo com a data da Páscoa. Porém, o Vaticano planeja mudar isso, fixando a data do Domingo de Páscoa no dia 20 de abril.>

Dessa forma, embora o mês de fevereiro seja tradicionalmente associado à celebração, neste ano, o Carnaval será em março, mais precisamente no dia 4, já que terça-feira gorda sempre ocorre 46 dias antes do domingo de Páscoa.>

O papa Francisco anunciou que a Igreja Católica está disposta a alterar seu calendário litúrgico em janeiro deste ano. Por coincidência, o feriado de 2025 já está de acordo com o planejamento anunciado, já que o carnaval vai cair no próximo dia 4. >

Entenda como as datas são definidas hoje>

A relação entre a Páscoa e o Carnaval faz com que o evento seja determinado pela lua cheia, surgindo sempre após o equinócio de primavera no hemisfério norte (ou outono no hemisfério sul). O intervalo, para a Igreja Católica, está entre o período de preparação para a Quaresma - o carnaval - e o domingo de ressurreição - Páscoa.>

Feriado ou Ponto Facultativo?>

Enquanto a folia toma conta das ruas, surge uma dúvida: o Carnaval é feriado? A resposta varia conforme a cidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, a terça-feira de Carnaval é feriado oficial, mas em outros locais, como São Paulo, o dia é considerado ponto facultativo. Isso significa que, enquanto servidores públicos podem optar por descansar, empresas do setor privado decidem se a data será de trabalho ou folga.>

Algumas cidades têm leis próprias que decretam o Carnaval como feriado, como é o caso de Balneário Camboriú (SC) e Belo Horizonte (MG), onde a folia ganha status de descanso. Já em outros locais, como em São Paulo, a Prefeitura decretou os dias 3 e 4 de março, além da quarta-feira de Cinzas até o meio-dia, como ponto facultativo.>

As empresas, por sua vez, têm a liberdade de oferecer a terça-feira de folia como folga ou até mesmo negociar com os trabalhadores uma compensação das horas não trabalhadas.>

A Origem do Cálculo da Páscoa>

Para entender melhor essa dança de datas, é preciso olhar para a origem do cálculo da Páscoa. A festa cristã remonta à Páscoa judaica (Pesach), que também é calculada a partir dos ciclos lunares. A Páscoa cristã marca a ressurreição de Cristo, enquanto o Pesach relembra a fuga dos judeus do Egito.>

Inicialmente, a Páscoa cristã coincidia com o Pesach, mas, com o tempo, a Igreja optou por celebrá-la no domingo seguinte à lua cheia após o equinócio, criando um método que perdura até hoje. Foi somente no Primeiro Concílio de Niceia, em 325 d.C., que a data da Páscoa foi oficialmente estabelecida para todos os cristãos, separada da celebração judaica. As tradições ortodoxas, no entanto, ainda celebram a Páscoa em datas diferentes.>