DEU BRONCA

Ivete Sangalo critica uso de gás de pimenta em show e interrompe apresentação: ‘Estraga o espetáculo’

Cantora parou o show por dois minutos após o público e a banda serem atingidos pelo gás

Durante sua apresentação no Bloco dos Atletas, na Vila Folia, em João Pessoa (PB), no último sábado (22), Ivete Sangalo precisou interromper o show após um gás de pimenta ser lançado no público. Segundo a artista, a substância também atingiu sua banda, obrigando a pausa de cerca de dois minutos. >