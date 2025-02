TRANSFORMAÇÃO

Esposa de Ferrugem exibe barriga trincada após perder 40 kg

Além da musculação, a influenciadora também começou a praticar beach tênis

Thaís Vasconcellos, esposa do cantor Ferrugem, impressionou ao mostrar sua barriga trincada durante um treino de pré-Carnaval. O personal trainer Ricardo Lapa compartilhou no último domingo (23) vídeos da influenciadora de 30 anos se dedicando a exercícios intensos. A publicação aconteceu no mesmo dia do ensaio técnico do Acadêmicos do Salgueiro na Marquês de Sapucaí, onde Thaís desfilou como musa da escola. >