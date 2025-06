CRIADOR DE SUCESSOS

Benedito Ruy Barbosa recebe alta e deixa hospital após um mês internado

Aos 94 anos, autor de novelas teve quadro agudo de insuficiência renal

Ruy Barbosa chegou a passar por tratamento na UTI do hospital, mas posteriormente apresentou melhor e foi transferido para um quarto, onde vinha até o momento. "São Paulo, 21 de junho de 2025 - O Hcor informa que o paciente Benedito Ruy Barbosa recebeu alta e está deixando o hospital nesta tarde deste sábado", diz a nota do Hospital do Coração.>